Из московских судов срочно эвакуируют людей

Тверской и Мещанский суды Москвы эвакуируют из-за пожарной тревоги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В двух судах Москвы объявили срочную пожарную эвакуацию
В двух судах Москвы объявили срочную пожарную эвакуацию Фото:

В помещениях Тверского и Мещанского районных судов Москвы проводится неотложная эвакуация из-за сообщения о пожаре. Все сотрудники и посетители организованно выводятся на улицу.

«Уважаемые граждане! Просьба покинуть здание. Пользуйтесь выходами, предусмотренными в случае пожара», — звучит объявление в коридорах суда, сообщает ТАСС .

Суды расположены в одном здании в центре Москвы. Информация о причинах срабатывания сигнализации и возможном возгорании уточняется.

Подобные эвакуации в центре Москвы происходят не впервые: ранее, 20 сентября 2025 года, около 650 человек были выведены из офисного здания на улице Мясницкая после срабатывания пожарной сигнализации. Тогда, как и сейчас, причины срабатывания системы безопасности уточнялись, а пострадавших не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В помещениях Тверского и Мещанского районных судов Москвы проводится неотложная эвакуация из-за сообщения о пожаре. Все сотрудники и посетители организованно выводятся на улицу. «Уважаемые граждане! Просьба покинуть здание. Пользуйтесь выходами, предусмотренными в случае пожара», — звучит объявление в коридорах суда, сообщает ТАСС . Суды расположены в одном здании в центре Москвы. Информация о причинах срабатывания сигнализации и возможном возгорании уточняется. Подобные эвакуации в центре Москвы происходят не впервые: ранее, 20 сентября 2025 года, около 650 человек были выведены из офисного здания на улице Мясницкая после срабатывания пожарной сигнализации. Тогда, как и сейчас, причины срабатывания системы безопасности уточнялись, а пострадавших не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...