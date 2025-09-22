Из московских судов срочно эвакуируют людей

В помещениях Тверского и Мещанского районных судов Москвы проводится неотложная эвакуация из-за сообщения о пожаре. Все сотрудники и посетители организованно выводятся на улицу.
«Уважаемые граждане! Просьба покинуть здание. Пользуйтесь выходами, предусмотренными в случае пожара», — звучит объявление в коридорах суда, сообщает ТАСС .
Суды расположены в одном здании в центре Москвы. Информация о причинах срабатывания сигнализации и возможном возгорании уточняется.
Подобные эвакуации в центре Москвы происходят не впервые: ранее, 20 сентября 2025 года, около 650 человек были выведены из офисного здания на улице Мясницкая после срабатывания пожарной сигнализации. Тогда, как и сейчас, причины срабатывания системы безопасности уточнялись, а пострадавших не было.
