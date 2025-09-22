В Свердловской области отремонтируют семь участков главной дороги к северу

В Свердловской области отремонтируют семь участков Серовского тракта, который является частью знаменитого Демидовского маршрута. Всего будет обновлено 70 километров дороги, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
«Ремонт 70 километров трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов необходим, чтобы сделать доступ к уральским достопримечательностям еще более удобным. Сейчас работы в активной стадии. Уже полностью завершен ремонт участка с 59-го по 71-й километр, близятся к завершению работы на отрезках с 29-го по 58-й и с 323-го по 352-й километр. С опережением графика обновлен участок с 204-го по 206-й километр», — написал Паслер в своем telegram-канале.
Под Екатеринбургом закончили ремонт 297-307 километров трассы, потратив 90 тысяч квадратных метров асфальта. Далее будут устанавливать ограждения и дорожные знаки. Денис Паслер подчеркнул, что к концу нынешнего строительного сезона в регионе отремонтировали 285 километров дорог.
