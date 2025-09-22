Школьник из ХМАО запатентовал устройство, не дающее водителю уехать с АЗС с топливным пистолетом

Старшеклассник из Радужного Сергей Ковтун получил патент на изобретение, которое блокирует подачу топлива при работающем двигателе и не дает уехать с заправки с пистолетом в баке. Разработку он представил вместе с преподавателем Владимиром Панченко. Об этом URA.RU сообщили в департаменте промышленности ХМАО.
«Суть изобретения связана с обеспечением безопасности на АЗС путем автоматической блокировки подачи топлива в бак транспортного средства при работающем двигателе, а также для предотвращения выезда с заправки с оставленным в баке топливозаправочным пистолетом», — пояснили в деппроме Югры.
Правообладателем патента стала «Мастерская талантов „Сибириус“». В 2024 году проект принес Ковтуну серебро Международного инженерного чемпионата CASE-IN и выход в финал конкурса «Молодой изобретатель Югры».
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нефтяные и газовые компании в 2024 году получили пять патентов на новые технологии, которые касаются бурения, газопроводов, очистки водорода и ремонта скважин.
