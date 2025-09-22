Школьник из ХМАО запатентовал устройство, не дающее водителю уехать с АЗС с топливным пистолетом

Юный изобретатель из ХМАО получил патент на устройство для защиты АЗС от аварий
Изобретение школьника из ХМАО повысит безопасность на заправках
Изобретение школьника из ХМАО повысит безопасность на заправках

Старшеклассник из Радужного Сергей Ковтун получил патент на изобретение, которое блокирует подачу топлива при работающем двигателе и не дает уехать с заправки с пистолетом в баке. Разработку он представил вместе с преподавателем Владимиром Панченко. Об этом URA.RU сообщили в департаменте промышленности ХМАО.

«Суть изобретения связана с обеспечением безопасности на АЗС путем автоматической блокировки подачи топлива в бак транспортного средства при работающем двигателе, а также для предотвращения выезда с заправки с оставленным в баке топливозаправочным пистолетом», — пояснили в деппроме Югры.

Правообладателем патента стала «Мастерская талантов „Сибириус“». В 2024 году проект принес Ковтуну серебро Международного инженерного чемпионата CASE-IN и выход в финал конкурса «Молодой изобретатель Югры».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нефтяные и газовые компании в 2024 году получили пять патентов на новые технологии, которые касаются бурения, газопроводов, очистки водорода и ремонта скважин.

