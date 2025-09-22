Водителям хотят дать сутки на оплату парковки

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили Минтрансу увеличить время на оплату парковки с 5–15 минут до 24 часов, чтобы водители не получали штрафы из-за сбоев в приложениях. Об этом говорится в письме, направленном министру транспорта Андрею Никитину.
«Считаем целесообразным установить единые правила, предусматривающие возможность оплаты парковки в течение суток с момента начала ее использования во всех регионах», — указано в тексте обращения депутатов, сообщает ТАСС. Авторы инициативы подчеркивают: увеличение срока до суток создаст баланс между интересами государства и граждан. Это снизит число необоснованных штрафов, повысит доверие к транспортной системе и сделает ее более удобной. Особенно это актуально для туристов, пожилых водителей и тех, кто редко пользуется парковками
Сейчас в Москве на оплату дается всего 5 минут, в Петербурге — 15. За нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей. Однако, по словам парламентариев, граждане массово жалуются: мобильные приложения часто зависают, не пропускают платежи из-за плохого интернета или технических сбоев — и водители получают штрафы, даже если не хотели уклоняться от оплаты.
Ранее Минтранс уже начал работу над законопроектом о федеральном механизме выдачи резидентных разрешений для бесплатной парковки у дома, а также обсуждает закрепление понятия «парковочное разрешение» и единые требования к его выдаче. Поводом для этого послужили инициативы депутатов и жалобы граждан на неудобства и штрафы из-за действующих правил и технических сбоев. Ведомство подчеркивает необходимость учитывать региональные особенности при регулировании парковки.
