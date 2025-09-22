В Росавиации рассказали, что происходит с самолетами, летящими в Москву

Аэропорты Москвы продолжают работать в штатном режиме и принимают рейсы, несмотря на появление в социальных сетях противоположной информации. Об этом сообщил представитель Росавиации.
«В ответ на некорректные публикации в социальных сетях сообщаю: аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы», — пишет telegram-канал Представитель Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили контроль за ситуацией в московском авиаузле.
Ранее вводились ограничения на работу аэропорта Ярославля, о чем писал RT. Перед этим подобные ограничения коснулись калужского аэропорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.