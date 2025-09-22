В Росавиации рассказали, что происходит с самолетами, летящими в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Росавиации опровергли некорректные заявления ряда СМИ
В Росавиации опровергли некорректные заявления ряда СМИ Фото:

Аэропорты Москвы продолжают работать в штатном режиме и принимают рейсы, несмотря на появление в социальных сетях противоположной информации. Об этом сообщил представитель Росавиации. 

«В ответ на некорректные публикации в социальных сетях сообщаю: аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы», — пишет telegram-канал Представитель Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили контроль за ситуацией в московском авиаузле.

Ранее вводились ограничения на работу аэропорта Ярославля, о чем писал RT. Перед этим подобные ограничения коснулись калужского аэропорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорты Москвы продолжают работать в штатном режиме и принимают рейсы, несмотря на появление в социальных сетях противоположной информации. Об этом сообщил представитель Росавиации.  «В ответ на некорректные публикации в социальных сетях сообщаю: аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы», — пишет telegram-канал Представитель Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили контроль за ситуацией в московском авиаузле. Ранее вводились ограничения на работу аэропорта Ярославля, о чем писал RT. Перед этим подобные ограничения коснулись калужского аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...