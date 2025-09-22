У берегов Севастополя сбили две воздушные цели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Развожаев объяснил громкие звуки в городе работой ПВО
Развожаев объяснил громкие звуки в городе работой ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе сегодня, 22 сентября, силы противовоздушной обороны уничтожили две воздушные цели над морем в районе Качи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем официальном telegram-канале. По его словам, громкие звуки, которые слышали жители, были связаны с работой ПВО. По предварительным данным, инфраструктура города не пострадала.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи Качи», — написал Развожаев. Губернатор также отметил, что военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей.

Он обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и по возможности оставаться в безопасных местах. Власти держат ситуацию под контролем и обеспечивают оперативное информирование населения.

На месте происшествия работают профильные службы. В ходе проверки выясняется тип уничтоженных воздушных объектов и возможные последствия инцидента. Оперативные группы отслеживают обстановку и готовы реагировать на новые угрозы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Севастополе сегодня, 22 сентября, силы противовоздушной обороны уничтожили две воздушные цели над морем в районе Качи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем официальном telegram-канале. По его словам, громкие звуки, которые слышали жители, были связаны с работой ПВО. По предварительным данным, инфраструктура города не пострадала. «Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи Качи», — написал Развожаев. Губернатор также отметил, что военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей. Он обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и по возможности оставаться в безопасных местах. Власти держат ситуацию под контролем и обеспечивают оперативное информирование населения. На месте происшествия работают профильные службы. В ходе проверки выясняется тип уничтоженных воздушных объектов и возможные последствия инцидента. Оперативные группы отслеживают обстановку и готовы реагировать на новые угрозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...