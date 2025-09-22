У берегов Севастополя сбили две воздушные цели

В Севастополе сегодня, 22 сентября, силы противовоздушной обороны уничтожили две воздушные цели над морем в районе Качи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем официальном telegram-канале. По его словам, громкие звуки, которые слышали жители, были связаны с работой ПВО. По предварительным данным, инфраструктура города не пострадала.
«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи Качи», — написал Развожаев. Губернатор также отметил, что военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей.
Он обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и по возможности оставаться в безопасных местах. Власти держат ситуацию под контролем и обеспечивают оперативное информирование населения.
На месте происшествия работают профильные службы. В ходе проверки выясняется тип уничтоженных воздушных объектов и возможные последствия инцидента. Оперативные группы отслеживают обстановку и готовы реагировать на новые угрозы.
