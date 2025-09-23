Над десятью регионами России уничтожены беспилотники

Минобороны: силы ПВО РФ уничтожили 69 украинских беспилотников
Над регионами РФ сбито около 70 БПЛА за ночь на 23 сентября
Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над десятью регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С полуночи до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в telegram-канале Минобороны. В ведомстве сообщили, что БПЛА были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Московской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областей, а также над территорией Республики Крым

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

Министерство обороны ранее сообщило, что над территорией России было уничтожено более 80 беспилотников. В связи с этим в аэропортах Самары, Казани, а также ряде других городов были введены временные ограничения на работу. Дополнительно в трех субъектах Российской Федерации был объявлен режим ракетной опасности. Подробности атаки — в  онлайн-трансляции URA.RU.

