Над десятью регионами России уничтожены беспилотники

Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над десятью регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С полуночи до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в telegram-канале Минобороны. В ведомстве сообщили, что БПЛА были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Московской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областей, а также над территорией Республики Крым
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
Министерство обороны ранее сообщило, что над территорией России было уничтожено более 80 беспилотников. В связи с этим в аэропортах Самары, Казани, а также ряде других городов были введены временные ограничения на работу. Дополнительно в трех субъектах Российской Федерации был объявлен режим ракетной опасности. Подробности атаки — в онлайн-трансляции URA.RU.
