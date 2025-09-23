В Магаданской области закрыли около 250 километров трассы

В Магаданской области временно приостановлено движение транспорта по автомобильной дороге Герба — Омсукчан из-за интенсивного снегопада. Длина трассы составляет 256 километров. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона, ссылаясь на заявление Министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.
«В связи с обильным снегопадом с 10:30 (02:30 мск — прим. URA.RU) 23 сентября до 12:00 (04:00 мск — прим. URA.RU) 24 сентября ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке (0 — 256 км) автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Герба — Омсукчан», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Госавтоинспекции региона.
В Омсукчане в настоящее время наблюдаются осадки в виде дождя, а скорость порывов ветра достигает 5–10 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями государственная автоинспекция Магаданской области призывает водителей и пешеходов соблюдать повышенную осторожность, следовать указаниям временных дорожных знаков и сигналам регулировщиков, а также воздерживаться от парковки автомобилей на проезжей части.
