В Магаданской области закрыли около 250 километров трассы

В Магаданской области автодорога Герба — Омсукчан закрыта из-за снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение на трассе Герба - Омсукчан перекрыто до завтрашнего дня, 24 сентября (архивное фото)
Движение на трассе Герба - Омсукчан перекрыто до завтрашнего дня, 24 сентября (архивное фото) Фото:

В Магаданской области временно приостановлено движение транспорта по автомобильной дороге Герба — Омсукчан из-за интенсивного снегопада. Длина трассы составляет 256 километров. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона, ссылаясь на заявление Министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

«В связи с обильным снегопадом с 10:30 (02:30 мск — прим. URA.RU) 23 сентября до 12:00 (04:00 мск — прим. URA.RU) 24 сентября ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке (0 — 256 км) автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Герба — Омсукчан», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Госавтоинспекции региона.

В Омсукчане в настоящее время наблюдаются осадки в виде дождя, а скорость порывов ветра достигает 5–10 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями государственная автоинспекция Магаданской области призывает водителей и пешеходов соблюдать повышенную осторожность, следовать указаниям временных дорожных знаков и сигналам регулировщиков, а также воздерживаться от парковки автомобилей на проезжей части.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магаданской области временно приостановлено движение транспорта по автомобильной дороге Герба — Омсукчан из-за интенсивного снегопада. Длина трассы составляет 256 километров. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона, ссылаясь на заявление Министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области. «В связи с обильным снегопадом с 10:30 (02:30 мск — прим. URA.RU) 23 сентября до 12:00 (04:00 мск — прим. URA.RU) 24 сентября ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке (0 — 256 км) автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Герба — Омсукчан», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Госавтоинспекции региона. В Омсукчане в настоящее время наблюдаются осадки в виде дождя, а скорость порывов ветра достигает 5–10 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями государственная автоинспекция Магаданской области призывает водителей и пешеходов соблюдать повышенную осторожность, следовать указаниям временных дорожных знаков и сигналам регулировщиков, а также воздерживаться от парковки автомобилей на проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...