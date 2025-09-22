22 сентября 2025

Замглавы Перми Дмитрий Галиханов возьмет под контроль сферу экологии

Замглавы Перми Дмитрия Галиханова наделят новыми полномочиями
На данный момент он руководит направлением «Городское хозяйство»
На данный момент он руководит направлением «Городское хозяйство»

Дмитрий Галиханов, занимающий должность заместителя главы администрации Перми, может получить дополнительные полномочия. Они связаны с вопросами экологии и обращения с отходами.

«В настоящее время Галиханов курирует сферу городского хозяйства, в том числе вопросы благоустройства и транспортной инфраструктуры. Однако в перспективе к его компетенции могут быть добавлены задачи по управлению твердыми коммунальными отходами, руководству муниципальным учреждением „Полигон“, а также руководство управлением по экологии и природопользованию», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник в городской мэрии.

На данный момент ответственность за деятельность МБУ «Полигон» и координацию мусорной отрасли возложена на Артема Балахнина, ранее занимавшего пост министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края. Вопросами экологии, включая озеленение территории и решение проблем с бездомными животными, занимается другой заместитель главы города — Алексей Синев, курирующий блок, связанный с развитием территорий и земельно-имущественными отношениями.

