Замглавы Перми Дмитрий Галиханов возьмет под контроль сферу экологии

Дмитрий Галиханов, занимающий должность заместителя главы администрации Перми, может получить дополнительные полномочия. Они связаны с вопросами экологии и обращения с отходами.
«В настоящее время Галиханов курирует сферу городского хозяйства, в том числе вопросы благоустройства и транспортной инфраструктуры. Однако в перспективе к его компетенции могут быть добавлены задачи по управлению твердыми коммунальными отходами, руководству муниципальным учреждением „Полигон“, а также руководство управлением по экологии и природопользованию», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник в городской мэрии.
На данный момент ответственность за деятельность МБУ «Полигон» и координацию мусорной отрасли возложена на Артема Балахнина, ранее занимавшего пост министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края. Вопросами экологии, включая озеленение территории и решение проблем с бездомными животными, занимается другой заместитель главы города — Алексей Синев, курирующий блок, связанный с развитием территорий и земельно-имущественными отношениями.
