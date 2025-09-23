Массовые задержки и отмены авиарейсов 23 сентября: актуальная ситуация

Десятки рейсов задержаны и отменены утром 23 сентября в аэропортах России
Задержки и отмены рейсов фиксируют в российских аэропортах утром 23 сентября
Задержки и отмены рейсов фиксируют в российских аэропортах утром 23 сентября

Утром 23 сентября в крупнейших аэропортах России из-за атаки беспилотников наблюдаются массовые сбои в расписании. Отменены и задержаны десятки рейсов как на внутренних, так и на международных направлениях. URA.RU собрал актуальную информацию на 10:00 мск о ситуации в Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково и других воздушных гаванях страны.

Где задерживаются рейсы 23 сентября

Москва, Шереметьево

Утром 23 сентября в аэропорту Шереметьево фиксируются массовые сбои в расписании. По данным онлайн-табло, задержаны и отменены десятки рейсов как по России, так и за границу.

Среди вылетов — задержан рейс в Пекин, а также в Хабаровск (с предыдущих суток), Урумчи. Отменены рейсы в Белград, Уфу, Алматы, Красноярск, Горно-Алтайск, Абакан, Минск, Барнаул, Омск, Тюмень, Оренбург, Ош, Магнитогорск, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ереван, Сургут, Караганду, Екатеринбург, Сочи, Махачкалу, Астрахань, Самару, Казань и другие города. Всего зафиксировано 49 отмененных вылетов и 46 задержек. Ситуация с прилетами еще напряженнее: задержано 147 рейсов, десятки отменены.

Москва, Домодедово

По вылетам задержаны рейсы в Ашхабад, Санкт-Петербург, Стамбул, Сочи, Грозный, Калининград, Махачкалу, отменен рейс в Ереван. По прилетам ситуация куда напряженнее: задержки касаются Сочи, Пхукета, Ташкента, Калининграда, Баку, Шарм-эль-Шейха, Куляба, Еревана и других направлений. Всего зафиксировано 39 задержек прилетов, часть из них превышает несколько часов.

Москва, Внуково

По вылетам отменены рейсы в Сыктывкар и Ульяновск. Задержки коснулись направлений Анталья (несколько рейсов подряд), Сочи, Самара, Минск, Геленджик, Санкт-Петербург, Тбилиси, Минеральные Воды (два рейса), Гюмри, Стамбул, Шарм-эль-Шейх и Бухара.

По прилетам ситуация еще тяжелее: массовые задержки отмечены на рейсах из Антальи, Самары, Стамбула, Тобольска, Санкт-Петербурга, Ухты, Ульяновска и ряда других городов. Всего зафиксировано 86 задержек и одна отмена прилета, при этом часть рейсов простаивает по несколько часов.

Санкт-Петербруг, Пулково

По вылетам отменены рейсы в Москву (несколько направлений), Калугу, Архангельск. Массовые задержки затронули рейсы в Минск, Анталью, Бодрум, Калининград, Чебоксары, Иркутск, Казань, Ставрополь, Астрахань, Владикавказ и Нижнекамск.

По прилетам ситуация также напряженная: зафиксированы многочисленные задержки рейсов из Калуги, Москвы (несколько направлений), Минеральных Вод, Монастира, Дубая, Екатеринбурга, Стамбула, Сыктывкара, Нижнего Новгорода. Всего в аэропорту 27 задержек прилетов и 9 отмен.

Самара, аэропорт Курумоч

Отменены вылеты в Москву, также зафиксированы значительные задержки рейсов в Санкт-Петербург, Тбилиси, Анталью, Екатеринбург, Сочи и Ереван. Часть рейсов в Москву и Сочи задержаны по несколько часов.

По прилетам ситуация также осложнена. Задержаны рейсы из Нового Уренгоя, Антальи, Санкт-Петербурга, Ташкента, Москвы, Сочи и Еревана. Зафиксированы отмены рейсов из Ярославля, Антальи и Москвы. Общая картина по Самаре показывает массовые сбои как во внутренних, так и в международных направлениях.

Сочи

По данным аэропорта, зафиксировано 7 отмен вылетов и 27 задержек рейсов. Среди направлений с задержками — Москва, Екатеринбург, Казань, Нижнекамск, Самара, Новосибирск, Иркутск, Пермь и Оренбург.

Ситуация с прилетами еще сложнее: задержаны рейсы из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары, Казани, Тель-Авива и Калуги. Всего отменено 4 прилета, а количество задержанных достигло 87 рейсов.

Екатеринбург, Кольцово

23 сентября аэропорт также столкнулся с перебоями в расписании. По вылетам зафиксировано 4 отмены, а задержки затронули рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Ереван, Астрахань, Сочи и Анталью.

Ситуация с прилетами оказалась более напряженной: задержаны рейсы из Сочи, Еревана, Санкт-Петербурга, Калининграда и Антальи. Кроме того, отменен рейс из Москвы. Всего насчитано 33 задержки прилетов.

Атака беспилотников 23 сентября

Минобороны России сообщило, что с 15:00 мск до полуночи средства ПВО сбили 81 украинское беспилотное средство. Удары пришлись на Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую области, Подмосковье, а также на Ростовскую, Рязанскую, Тульскую области, Крым и акваторию Черного моря.

