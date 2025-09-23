Российские банки начали массово обнулять лимиты по кредитным картам

Крупные банки России массово снижают, а в некоторых случаях полностью обнуляют лимиты по кредитным картам своим клиентам. Многочисленные жалобы потребителей поступают из разных регионов страны.
«Крупные российские банки начали массово снижать лимиты по кредитным картам», — пишут «Известия». Среди банков, чьи клиенты столкнулись с подобными мерами, называются ВТБ, Почта Банк и Ренессанс Банк. Владельцы кредитных карт отмечают, что лимиты обнуляются внезапно, без предварительного уведомления и объяснения причин. В ряде случаев после обнуления лимита кредитные карты блокируются, несмотря на то, что клиенты исправно выполняли все обязательства.
Банки объясняют столь радикальные меры необходимостью выравнивания финансовых показателей и сокращения резервов — средств, которые фактически не используются на практике. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, снижение кредитных лимитов направлено на уменьшение рисков, связанных с возможным ростом просроченной задолженности.
Под удар попали клиенты, которые активно пользуются кредитными картами, но при этом строго соблюдают условия беспроцентного периода — то есть возвращают задолженность до начисления процентов. Как отмечает генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев, такие заемщики фактически пользуются деньгами банка бесплатно, в то время как сами банки привлекают ресурсы на рынке под высокие проценты — в среднем около 14% годовых. Для банков финансово грамотные клиенты становятся экономически невыгодными.
