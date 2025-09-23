Пермский ученый рассказал, в какое время лучше наблюдать звездопад Секстантиды

Пермский астроном Бурмистров: звездопад Секстантиды лучше всего наблюдать утром
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперт рекомендует попробовать зафиксировать необычное явление на фото или видео
Эксперт рекомендует попробовать зафиксировать необычное явление на фото или видео Фото:

В ближайшее время в атмосфере Земли ожидается редкий метеорный поток — Дневные Секстантиды, пик активности которого придется на 27 сентября. В отличие от большинства известных метеорных потоков, данное астрономическое явление происходит исключительно в светлое время суток, когда метеоры сгорают на фоне ярких солнечных лучей. Эксперт Пермского Политеха рассказал URA.RU, как «поймать» в утреннем небе яркие вспышки, пока не наступил восход.

«Лучше всего попытаться увидеть Дневные Секстантиды в ранние утренние часы — с 04:00 до 06:00. Для этого рекомендуется выбрать темное место вдали от городского освещения и не пытаться визуально определить радиант или созвездие на светлеющем небе. Перед наблюдением стоит дать глазам привыкнуть к темноте, отказавшись на 15–20 минут от использования гаджетов и других источников света», — отметил эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Оптимальное направление для наблюдения можно определить заранее с помощью планетарных приложений. Например, Stellarium. Либо ориентироваться на восток — в сторону восхода солнца. Самые яркие следы метеоров обычно появляются на расстоянии примерно 30–40 градусов от точки восхода солнца, что соответствует положению вытянутой вверх руки с раскрытой ладонью, комментирует астроном. 

Эксперт также рекомендует попробовать зафиксировать необычное явление на фото или видео. Для этого можно установить камеру на штатив с длинной выдержкой или воспользоваться экшн-камерой с режимом непрерывной съемки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшее время в атмосфере Земли ожидается редкий метеорный поток — Дневные Секстантиды, пик активности которого придется на 27 сентября. В отличие от большинства известных метеорных потоков, данное астрономическое явление происходит исключительно в светлое время суток, когда метеоры сгорают на фоне ярких солнечных лучей. Эксперт Пермского Политеха рассказал URA.RU, как «поймать» в утреннем небе яркие вспышки, пока не наступил восход. «Лучше всего попытаться увидеть Дневные Секстантиды в ранние утренние часы — с 04:00 до 06:00. Для этого рекомендуется выбрать темное место вдали от городского освещения и не пытаться визуально определить радиант или созвездие на светлеющем небе. Перед наблюдением стоит дать глазам привыкнуть к темноте, отказавшись на 15–20 минут от использования гаджетов и других источников света», — отметил эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров. Оптимальное направление для наблюдения можно определить заранее с помощью планетарных приложений. Например, Stellarium. Либо ориентироваться на восток — в сторону восхода солнца. Самые яркие следы метеоров обычно появляются на расстоянии примерно 30–40 градусов от точки восхода солнца, что соответствует положению вытянутой вверх руки с раскрытой ладонью, комментирует астроном.  Эксперт также рекомендует попробовать зафиксировать необычное явление на фото или видео. Для этого можно установить камеру на штатив с длинной выдержкой или воспользоваться экшн-камерой с режимом непрерывной съемки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...