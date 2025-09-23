В Челябинске ищут охрану для объектов строящегося метротрама за 125 млн рублей

Генподрядчик «Моспроект-3» ищет компанию для охраны строящихся линий будущего метротрама за 125 млн рублей. Сбор заявок продлится до 8 октября.

«Объект закупки: оказание услуг по организации пропускного, внутриобъектового режимов и обеспечению круглосуточной охраны товарно-материальных ценностей, оборудования, транспортных средств, спецтехники на объект строительства: „Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия „Север-Юг““, — отмечено на сайте „Госзакупок“. Работать предстоит круглосуточно.

Охранники должны будут иметь металлодетекторы, газоанализатор, досмотровые зеркала и эндоскопы. Также требуется индикатор опасных жидкостей, локализаторы взрывов и другую технику.

Услуги требуется оказывать 15 месяцев. Их начало запланировано на 1 октября 2025 года, конец — на 31 декабря 2026 года.

