Politico: ЕК пытается поспешно избавиться от российского газа

Еврокомиссия намерена прекратить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) к концу 2026 года, на год раньше ранее заявленного срока. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на проект предложений Еврокомиссии по 19-му пакету антироссийских санкций.
«ЕК намерена отказаться от СПГ из РФ на год раньше, чем планировалось изначально, установив более ранний срок — конец 2026 года. <...> Цель этих ограничений — дальнейшее сокращение доходов России от экспорта ископаемого топлива и оказание максимального давления на Россию с целью [прекращения СВО]», — говорится в пояснительных материалах к проекту Еврокомиссии, которые приводит Politico. В документе подчеркивается, что меры направлены не только на уменьшение энергетической зависимости Европы, но и на ужесточение контроля за обходом уже действующих ограничений.
Новые меры предусматривают запрет на продление долгосрочных контрактов на поставку российского СПГ после 2026 года, а также полный отказ от краткосрочных соглашений через шесть месяцев после вступления санкционного пакета в силу. Как уточняет издание, новый санкционный пакет возник на фоне обсуждений в странах ЕС о необходимости ускорить процесс отказа от российского энергетического сырья. Италия и страны Балтии выступили за более ранние сроки прекращения закупок, в то время как прежние планы Еврокомиссии предполагали отказ от российского СПГ только к 2027 году.
С начала 2022 года европейские государства сократили объемы импорта газа из России, увеличив при этом закупки сжиженного природного газа из США и других альтернативных направлений. В проекте отмечается, что ЕС намерен продолжить политику диверсификации поставщиков энергоресурсов для обеспечения энергетической безопасности региона.
В России неоднократно отмечали неэффективность западных санкций. В Кремле и лично президент страны Владимир Путин отмечали, что РФ успешно приспосабливается к экономическим ограничениям. В США также признавали, что антироссийские экономические ограничения — неэффективны. С этим же утверждением выступали и в Литве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.