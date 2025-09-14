14 сентября 2025

Трамп назвал причину провала санкций ЕС против РФ

Трамп: санкции ЕС против неэффективны из-за закупок энергоресурсов РФ
Трамп считает санкции в отношении России недостаточно жесткими
Президент США Дональд Трамп озвучил причину провала санкций европейских стран в отношении России. Он назвал их недостаточно жесткими и неэффективными из-за продолжающихся закупок российской энергетики. Об этом он заявил журналистам

«Санкции, которые европейцы вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям», — заявил президент США во время выступления перед прессой.

Ранее Дональд Трамп уже призывал страны НАТО прекратить импорт российской нефти, указывая на то, что зависимость от российских энергоресурсов ослабляет позицию Запада в переговорах с Москвой. По данным СМИ, его предложения по ужесточению санкций поддерживают не все участники альянса, поскольку такие страны, как Турция, Венгрия и Словакия, продолжают закупать нефть из России для защиты своих экономик.

