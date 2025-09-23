DJ Smash станет хедлайнером Дней Перми, которые пройдут в Минске

На Днях Перми в Минске гости смогут попробовать посикунчики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Известный пермяк станет специальным гостем мероприятия
Известный пермяк станет специальным гостем мероприятия Фото:

В Минске 29 и 30 сентября 2025 года пройдут Дни Перми. В рамках мероприятия запланированы деловые встречи, круглые столы, гастрономические дегустации, музыкальные выступления и спортивные события. Завершит программу гала-концерт на стадионе «Динамо» 30 сентября в 18:00, в котором примут участие белорусские артисты. Специальным гостем станет известный пермяк — DJ Smash. Вход на концерт свободный.

«В одном из торговых центров белорусской столицы 29 и 30 сентября с 16:00 до 19:00 состоятся мастер-классы от пермских шеф-поваров, на которых посетители смогут попробовать традиционные пирожки-посикунчики и авторские безалкогольные коктейли, а также приобрести сувениры из Перми», — сообщается на сайте Минского городского исполнительного комитета.

Кроме того, в эти дни запланирована обширная культурная программа: 

  • Пермские ансамбли «Воскресение», «Иваны», «Ярмарка», а также балалаечник Андрей Киряков выступят с живыми концертами на различных площадках города. Концерты пройдут 29 и 30 сентября с 12:00 в ТЦ «Столица», а также 29 сентября в 19:00 в Минском городском дворце культуры.
  • На стадионе «Трактор» 30 сентября в 15:00 состоится товарищеский футбольный матч между юными спортсменами Перми и Минска. В это же время представители деловых кругов двух городов проведут бизнес-миссию.
  • С 29 сентября в Центральной библиотеке имени Янки Купалы начнет работу специальный уголок пермской литературы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Минске 29 и 30 сентября 2025 года пройдут Дни Перми. В рамках мероприятия запланированы деловые встречи, круглые столы, гастрономические дегустации, музыкальные выступления и спортивные события. Завершит программу гала-концерт на стадионе «Динамо» 30 сентября в 18:00, в котором примут участие белорусские артисты. Специальным гостем станет известный пермяк — DJ Smash. Вход на концерт свободный. «В одном из торговых центров белорусской столицы 29 и 30 сентября с 16:00 до 19:00 состоятся мастер-классы от пермских шеф-поваров, на которых посетители смогут попробовать традиционные пирожки-посикунчики и авторские безалкогольные коктейли, а также приобрести сувениры из Перми», — сообщается на сайте Минского городского исполнительного комитета. Кроме того, в эти дни запланирована обширная культурная программа: 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...