DJ Smash станет хедлайнером Дней Перми, которые пройдут в Минске

В Минске 29 и 30 сентября 2025 года пройдут Дни Перми. В рамках мероприятия запланированы деловые встречи, круглые столы, гастрономические дегустации, музыкальные выступления и спортивные события. Завершит программу гала-концерт на стадионе «Динамо» 30 сентября в 18:00, в котором примут участие белорусские артисты. Специальным гостем станет известный пермяк — DJ Smash. Вход на концерт свободный.
«В одном из торговых центров белорусской столицы 29 и 30 сентября с 16:00 до 19:00 состоятся мастер-классы от пермских шеф-поваров, на которых посетители смогут попробовать традиционные пирожки-посикунчики и авторские безалкогольные коктейли, а также приобрести сувениры из Перми», — сообщается на сайте Минского городского исполнительного комитета.
Кроме того, в эти дни запланирована обширная культурная программа:
- Пермские ансамбли «Воскресение», «Иваны», «Ярмарка», а также балалаечник Андрей Киряков выступят с живыми концертами на различных площадках города. Концерты пройдут 29 и 30 сентября с 12:00 в ТЦ «Столица», а также 29 сентября в 19:00 в Минском городском дворце культуры.
- На стадионе «Трактор» 30 сентября в 15:00 состоится товарищеский футбольный матч между юными спортсменами Перми и Минска. В это же время представители деловых кругов двух городов проведут бизнес-миссию.
- С 29 сентября в Центральной библиотеке имени Янки Купалы начнет работу специальный уголок пермской литературы.
