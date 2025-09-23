Роспотребнадзор ХМАО назвал главную опасность домашней консервации овощей

Жителей ХМАО предупредили об опасных солениях из-за ботулизма
Соления могут быть опасны из-за ботулизма
Соления могут быть опасны из-за ботулизма Фото:

Домашние консервированные овощи и грибы могут быть опасны из-за ботулизма. Опасные микроорганизмы развиваются при неправильном приготовлении солений, сообщает Роспотребнадзор ХМАО.

«Главная опасность домашнего консервирования — риск развития ботулизма, вызванного бактерией Clostridium botulinum, которая образует споры, устойчивые к высоким температурам. Эти бактерии развиваются в условиях отсутствия кислорода, поэтому нельзя герметично закрывать банки с грибами, а консервы с овощами требуют строгих правил стерилизации», — говорится в telegram-канале ведомства.

Чтобы избежать заражения инспекторы советуют брать только свежие и качественные продукты, а банки и крышки тщательно стерилизовать. Уксусная кислота также может предотвратить развитие патогенных бактерий.

«Избегайте воздействия прямых ультрафиолетовых лучей. Регулярно проверяйте состояние хранящихся консервов. Обращайте внимание на внешний вид продукта и отсутствие признаков порчи», — уточняют в публикации.

