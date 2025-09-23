Зазвездилась, денег не получит, о романе врет: Дана Борисова раскрыла правду о скандале с дочерью

Телеведущая Борисова: дочь ранила меня в самое сердце своими словами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У Даны всегда были сложные отношения с дочкой, а сейчас Полина перешла все границы
У Даны всегда были сложные отношения с дочкой, а сейчас Полина перешла все границы Фото:

Телеведущая Дана Борисова в ужасе от того, как себя ведет и что говорит ее дочь. 18-летняя Полина почувствовала себя звездой и решила, что может оскорблять маму и способна прожить без ее финансовой поддержки. URA.RU поговорило с Даной и разобралось, что же происходит в звездной семье.

«Началось все на отдыхе в Турции, мы отдыхали там в отеле за €500 в день. И никакой благодарности. Вместо этого случился конфликт, Полина произнесла фразу, которая меня ударила в самое сердце. Она мне клеймо на всю жизнь поставила. Говорит: "Моя мать — бывшая алкоголичка. Я бы лучше сделала старт на телевидении, если бы у меня не было такой матери". Мне было очень больно. И я отправила ее в Москву на пять дней раньше, купила самый дешевый билет за 7 тысяч рублей. Когда я прилетела в Москву, ничего не изменилось. Я в целом человек не обидчивый, но эта ситуация за гранью», — делится Борисова.

Дана надеялась, что дочь одумается и соизволит поговорить с матерью, но Полина решила иначе и заняла позицию «я все сама». В качестве санкций Борисова лишила дочь финансирования, хотя даже после ссоры на отдыхе девушка просила у родительницы 4 тысячи рублей на массаж лица. Но теледива свое решение не поменяла.

«У нее звездная болезнь началась после участия в шоу "Наследники", хотя она там выбыла после первой серии. Потом ее начали приглашать в другие шоу. На днях мы ходили с ней на проект телеканала "Пятница" "Большие девочки". Полине там заплатили гонорар 30 тысяч рублей. Вот живет пока на эти деньги. А еще она устроилась на стажировку в одну известную редакцию, но там ничего не платят», — рассказала Дана.

Дану удивляет, как Полина выворачивает ситуацию. Накануне дочь пришла домой, взяла вещи и уехала на светскую премьеру. Там на красной дорожке Полина снова поливала грязью маму, а также заявила, что у нее новый роман с продюсером Дмитрия Диброва, который cтарше ее в два раза.

Борисова заявила, что дочь врет: Полина с весны влюблена в сотрудника телеканала «Пятница», а все ее заявления о новом мужчине — пиар. Более того, этот самый взрослый продюсер не только является менеджером девушки, но и… приставал к самой Дане.

«Она влюблена в мальчика-редактора, но это невзаимная любовь. Полина очень переживает по этому поводу. Поэтому то, что она за неделю якобы влюбилась в нового — сомнительно. Мне этот продюсер не нравится совсем, у него отсутствуют сексуальные границы. Он ко мне подкатывал да и много, к кому еще. Очень скользкий тип. Поэтому я очень обеспокоена этим», — поделилась телеведущая.

Как и на что дальше будет жить Полина, Дана думать не хочет. Раз дочь взрослая и «звезда», пускай делает, что хочет. У Борисовой сейчас плотный съемочный график, в котором есть место для хороших гонораров, но никак для разборок с дочкой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телеведущая Дана Борисова в ужасе от того, как себя ведет и что говорит ее дочь. 18-летняя Полина почувствовала себя звездой и решила, что может оскорблять маму и способна прожить без ее финансовой поддержки. URA.RU поговорило с Даной и разобралось, что же происходит в звездной семье. Дана надеялась, что дочь одумается и соизволит поговорить с матерью, но Полина решила иначе и заняла позицию «я все сама». В качестве санкций Борисова лишила дочь финансирования, хотя даже после ссоры на отдыхе девушка просила у родительницы 4 тысячи рублей на массаж лица. Но теледива свое решение не поменяла. Дану удивляет, как Полина выворачивает ситуацию. Накануне дочь пришла домой, взяла вещи и уехала на светскую премьеру. Там на красной дорожке Полина снова поливала грязью маму, а также заявила, что у нее новый роман с продюсером Дмитрия Диброва, который cтарше ее в два раза. Борисова заявила, что дочь врет: Полина с весны влюблена в сотрудника телеканала «Пятница», а все ее заявления о новом мужчине — пиар. Более того, этот самый взрослый продюсер не только является менеджером девушки, но и… приставал к самой Дане. «Она влюблена в мальчика-редактора, но это невзаимная любовь. Полина очень переживает по этому поводу. Поэтому то, что она за неделю якобы влюбилась в нового — сомнительно. Мне этот продюсер не нравится совсем, у него отсутствуют сексуальные границы. Он ко мне подкатывал да и много, к кому еще. Очень скользкий тип. Поэтому я очень обеспокоена этим», — поделилась телеведущая. Как и на что дальше будет жить Полина, Дана думать не хочет. Раз дочь взрослая и «звезда», пускай делает, что хочет. У Борисовой сейчас плотный съемочный график, в котором есть место для хороших гонораров, но никак для разборок с дочкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...