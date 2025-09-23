Зазвездилась, денег не получит, о романе врет: Дана Борисова раскрыла правду о скандале с дочерью

Телеведущая Дана Борисова в ужасе от того, как себя ведет и что говорит ее дочь. 18-летняя Полина почувствовала себя звездой и решила, что может оскорблять маму и способна прожить без ее финансовой поддержки. URA.RU поговорило с Даной и разобралось, что же происходит в звездной семье.
«Началось все на отдыхе в Турции, мы отдыхали там в отеле за €500 в день. И никакой благодарности. Вместо этого случился конфликт, Полина произнесла фразу, которая меня ударила в самое сердце. Она мне клеймо на всю жизнь поставила. Говорит: "Моя мать — бывшая алкоголичка. Я бы лучше сделала старт на телевидении, если бы у меня не было такой матери". Мне было очень больно. И я отправила ее в Москву на пять дней раньше, купила самый дешевый билет за 7 тысяч рублей. Когда я прилетела в Москву, ничего не изменилось. Я в целом человек не обидчивый, но эта ситуация за гранью», — делится Борисова.
Дана надеялась, что дочь одумается и соизволит поговорить с матерью, но Полина решила иначе и заняла позицию «я все сама». В качестве санкций Борисова лишила дочь финансирования, хотя даже после ссоры на отдыхе девушка просила у родительницы 4 тысячи рублей на массаж лица. Но теледива свое решение не поменяла.
«У нее звездная болезнь началась после участия в шоу "Наследники", хотя она там выбыла после первой серии. Потом ее начали приглашать в другие шоу. На днях мы ходили с ней на проект телеканала "Пятница" "Большие девочки". Полине там заплатили гонорар 30 тысяч рублей. Вот живет пока на эти деньги. А еще она устроилась на стажировку в одну известную редакцию, но там ничего не платят», — рассказала Дана.
Дану удивляет, как Полина выворачивает ситуацию. Накануне дочь пришла домой, взяла вещи и уехала на светскую премьеру. Там на красной дорожке Полина снова поливала грязью маму, а также заявила, что у нее новый роман с продюсером Дмитрия Диброва, который cтарше ее в два раза.
Борисова заявила, что дочь врет: Полина с весны влюблена в сотрудника телеканала «Пятница», а все ее заявления о новом мужчине — пиар. Более того, этот самый взрослый продюсер не только является менеджером девушки, но и… приставал к самой Дане.
«Она влюблена в мальчика-редактора, но это невзаимная любовь. Полина очень переживает по этому поводу. Поэтому то, что она за неделю якобы влюбилась в нового — сомнительно. Мне этот продюсер не нравится совсем, у него отсутствуют сексуальные границы. Он ко мне подкатывал да и много, к кому еще. Очень скользкий тип. Поэтому я очень обеспокоена этим», — поделилась телеведущая.
Как и на что дальше будет жить Полина, Дана думать не хочет. Раз дочь взрослая и «звезда», пускай делает, что хочет. У Борисовой сейчас плотный съемочный график, в котором есть место для хороших гонораров, но никак для разборок с дочкой.
