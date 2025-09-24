В столице Норвегии прогремел сильный взрыв

В центре Осло на улице Пилестредет 23 сентября произошел мощный взрыв. Информацию об инциденте опубликовала газета Dagsavisen со ссылкой на городскую полицию. По данным правоохранителей, на месте обнаружены несколько взрывных устройств, одно из которых уже сработало. О пострадавших пока не сообщается.
Сотрудники полиции призвали жителей и находящихся в районе людей соблюдать осторожность и не приближаться к окнам. «Поскольку в этом районе все еще находятся взрывные устройства, полиция просит население отойти от окон», — говорится в официальном заявлении ведомства. Представители правоохранительных органов также подчеркнули, что принимают все необходимые меры для сохранения безопасности граждан.
В настоящее время полиция оцепила часть улицы и проводит осмотр территории. Специалисты занимаются поиском и обезвреживанием подозрительных предметов, а также осуществляют контролируемые подрывы обнаруженных устройств.
