ВСУ атаковали Ростовскую область: что известно к этому часу

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ в небе над Ростовской областью
Украинские БПЛА атаковали российский регион
Украинские БПЛА атаковали российский регион
Спецоперация РФ на Украине

Ночью 24 сентября Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивали БПЛА противника. В результате принятых мер удалось избежать большой беды, но пострадали люди. Подробности — в материале URA.RU.

Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Таганрогом

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем telegram-канале, что средства противовоздушной обороны отражали атаку БПЛА над Таганрогом. Город стал одним из семи муниципалитетов, где враг наносил жестокие удары.

Силы ПВО отражают атаку БПЛА в семи муниципалитетах Ростовской области

БПЛА противника были уничтожены
БПЛА противника были уничтожены


Согласно официальной информации, атака беспилотников была масштабной. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы и средства ПВО были задействованы для отражения ударов в Таганроге, а также в Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах.

В станице Базковской Шолоховского района в результате удара вражеского БПЛА загорелся частный дом, на место пожара были оперативно направлены дежурно-спасательные службы. Последствия инцидента устраняются, ущерб оценивается.

При атаке БПЛА в Ростовской области ранены два человека

На место прибыла скорая помощь
На место прибыла скорая помощь


Позже глава региона уточнил информацию о  последствиях налета. По словам Юрия Слюсаря, в результате воздействия БПЛА ВСУ пострадали два человека.

Они были доставлены в больницу для оказания первой медицинской помощи. Экстренные службы сработали оперативно, уточнили представители областных властей.

