Банки открыли новые вклады с высоким процентом, несмотря на ставку ЦБ

Банки запускают вклады-акции с повышенной доходностью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банки предложили вкладчикам ряд акционных предложений
Банки предложили вкладчикам ряд акционных предложений Фото:

Несмотря на общее снижение ставок по вкладам, ряд крупных кредитных организаций в сентябре запустил новые акционные предложения с повышенными процентами. Среди банков, предложивших самые высокие ставки на короткие и средние сроки, — Газпромбанк, Промсвязьбанк (ПСБ), Совкомбанк, «Почта банк» и «МТС банк». 

«Средняя ставка на вклады сроком три месяца сейчас составляет 15,25% годовых, на шесть месяцев — 14,33%, на год — 13,06%. Максимальные ставки тоже остаются ниже ключевой: 17,7% на три месяца, 15,5% на шесть месяцев и 16,5% на год», — пишут «Ведомости».

Ранее, согласно данным финансового маркетплейса «Финуслуги», средние ставки по вкладам в российских банках достигли минимальных значений с начала года. Наибольшее снижение ставки произошло по трехлетним вкладам, а именно на 7,44 процентных пункта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несмотря на общее снижение ставок по вкладам, ряд крупных кредитных организаций в сентябре запустил новые акционные предложения с повышенными процентами. Среди банков, предложивших самые высокие ставки на короткие и средние сроки, — Газпромбанк, Промсвязьбанк (ПСБ), Совкомбанк, «Почта банк» и «МТС банк».  «Средняя ставка на вклады сроком три месяца сейчас составляет 15,25% годовых, на шесть месяцев — 14,33%, на год — 13,06%. Максимальные ставки тоже остаются ниже ключевой: 17,7% на три месяца, 15,5% на шесть месяцев и 16,5% на год», — пишут «Ведомости». Ранее, согласно данным финансового маркетплейса «Финуслуги», средние ставки по вкладам в российских банках достигли минимальных значений с начала года. Наибольшее снижение ставки произошло по трехлетним вкладам, а именно на 7,44 процентных пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...