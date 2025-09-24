В Таганроге начался подсчет ущерба от ночной атаки украинских беспилотников

В Таганроге началась оценка ущерба, нанесенного украинскими беспилотниками в результате атаки ночью 24 сентября. Как сообщила мэр города Светлана Камбулова, есть повреждения остекления окон и балконов в домах.
«Рабочая группа начинает обход всех пострадавших квартир и домов для оценки ущерба», — написала Камбулова в Telegram. Она попросила жителей обеспечить доступ специалистов в жилье.
По словам мэра, после атаки есть повреждения остекления окон и балконов в домах. По результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования. Всем пострадавшим от разрушений обещана помощь.
Ранее сегодняшней ночью над Таганрогом были сбиты несколько беспилотников. По информации Камбуловой, никто не пострадал. На месте падения обломков работают оперативные службы.
