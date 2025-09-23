Авиарейсы в Сургут и Нижневартовск задержаны в аэропорту Сочи

Рейсы в Сургут и Нижневартовск задержаны в аэропорту Сочи
В международном аэропорту Сочи задержаны два авиарейса в Сургут и Нижневартовск (ХМАО). Об этом сообщается на сайте аэропорта.
«Направление – Сургут. Рейс задержан до 13:30», – сообщается на сайте. Изначально самолет должен был вылететь в Югру в 12:50.
Также на сутки задержан рейс до Нижневартовска. Вылет планируется 25 сентября в 01:55. В справочной службе аэропорта на звонок журналиста агентства не ответили.
