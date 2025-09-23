23 сентября 2025

В Перми на выставке показали робособаку за 360 тысяч рублей. Видео

Пермская компания представила непрограммируемого робота-пса на выставке
Его можно использовать, например, на предприятии
Его можно использовать, например, на предприятии Фото:

В Перми с 23 по 26 сентября проходит международная выставка «Металлообработка. Металлургия — 2025». На ней пермская компания, которая разрабатывает и внедряет роботизированные системы: робособак, гуманоидов и сервисных роботов представила одну из своих разработок. Это робопес, который является непрограммируемым и используется в качестве выставочного экспоната для привлечения внимания.

 «Непрограммируемый пес стоит около 360 тысяч рублей. Программируемый дороже — от 1,5 млн. Он управляется с телефона. Его можно использовать, например, на предприятии. Робот сможет зафиксировать надел ли рабочий каску или нет», — рассказал журналисту URA.RU гендиректор компании «РОБОПЕС» Илья Кокшаров.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми прошла «Битва роботов» — чемпионат, в котором роботы сражаются в поединках, а машинами управляют команды-разработчики из разных стран. Пермский робот «Зверобой» одержал победу над тульским «Кабаны».

