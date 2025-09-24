Песков: встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал

Президент России Владимир Путин готов к встрече с украинским главой Владимиром Зеленским, однако нужна кропотливая подготовка. Иначе все обернется «пиар-акцией, обреченной на провал», заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
Песков отметил, что Путин четко обозначил свою позицию. «Президент готов на встречу. Но встречаться нужно, когда стороны сделают „домашнюю работу“, подготовят встречу на экспертном уровне. В противном случае, получится пиар-акция, обреченная, скорее, на провал», — сказал Песков в интервью радио РБК.
Также пресс-секретарь президента РФ прокомментировал отказ Владимира Зеленского от встречи в Москве. Ранее Владимир Путин предложил украинскому главе приехать на переговоры в столицу России. «Почему бы не приехать, если открыт для диалога?» — отметил Песков.
Путин на пресс-конференции в Китае, состоявшейся по итогам саммита ШОС и визита российского президента, позвал Зеленского на переговоры в Москву. Однако Зеленский отказался от этого предложения, хотя заявил, что готов ко встрече «в любом формате».
