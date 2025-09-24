Краснов официально получил новую должность

Совет Федерации Российской Федерации утвердил, что президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Игоря Краснова от должности генерального прокурора страны. Основанием для этого решения стало назначение Краснова на пост председателя Верховного суда России. Об этом говорится в тексте указа.
«Путин освободил Краснова от должности генпрокурора в связи с назначением на должность председателя Верховного суда России», — приводят текст указа РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства.
Генпрокурор России Игорь Краснов назвал представление президентом его кандидатуры на пост председателя Верховного суда страны проявлением наивысшего доверия. По его словам, выдвижение его кандидатуры на столь высокий пост стало для него знаком особой ответственности. Он добавил, что готов приложить все усилия для обеспечения верховенства закона и справедливости в судебной системе страны.
Ранее сообщалось, что на первом пленарном заседании осенней сессии члены Совета Федерации рассматривали вопрос о назначении Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда Российской Федерации. Назначение председателя осуществляется Советом Федерации сроком на шесть лет и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.
Игорь Краснов занимал пост генерального прокурора России с января 2020 года, а его назначение председателем Верховного суда стало продолжением кадровых изменений в высших органах власти. Ранее Краснов был заместителем председателя Следственного комитета РФ. Решение о его переводе на новую должность было поддержано Советом Федерации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.