Baza: к московскому госпиталю имени Бурденко подкинули гранату

У госпиталя в Москве нашли иностранную гранату
У госпиталя в Москве нашли иностранную гранату Фото:

У военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Москве обнаружили гранату, по предварительным данным, иностранного производства. Об этом сообщили telegram-каналы.

Граната обнаружена недалеко от КПП госпиталя, ее случайно заметил сотрудник, убирающий территорию. Опасный предмет лежал в куче опавших листьев, уточнили в telegram-канале Baza.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники спецслужб для проверки и обезвреживания находки. Территорию вокруг обнаруженного боеприпаса оцепили, сейчас там работают саперы.

