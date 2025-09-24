Baza: к московскому госпиталю имени Бурденко подкинули гранату

У военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Москве обнаружили гранату, по предварительным данным, иностранного производства. Об этом сообщили telegram-каналы.
Граната обнаружена недалеко от КПП госпиталя, ее случайно заметил сотрудник, убирающий территорию. Опасный предмет лежал в куче опавших листьев, уточнили в telegram-канале Baza.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники спецслужб для проверки и обезвреживания находки. Территорию вокруг обнаруженного боеприпаса оцепили, сейчас там работают саперы.
