Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес российских военных летчиков в нарушении воздушного пространства являются безосновательными. Об этом он сообщил во время конференц-колла, отвечая на вопросы журналистов о предложениях западных политиков разрешить странам НАТО сбивать российские самолеты при якобы нарушении границ.
«Мы слышим экзальтированную истерику: дескать, наши летчики нарушали правила и вторгались в воздушное пространство. Все эти обвинения бездоказательны», — заявил официальный представитель Кремля. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее пресс-секретарь президента РФ уже подчеркивал, что западные страны ни разу не предоставили убедительных доказательств нарушений воздушных границ российскими самолетами, несмотря на звучащие угрозы. В том числе от главы МИД Польши Радослава Сикорского, сбивать российские воздушные суда при пересечении пространства НАТО. Кремль неоднократно заявлял о соблюдении международных правил российской военной авиацией.
