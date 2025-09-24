ВСУ атаковали Новороссийск, есть погибшие: что известно к этому часу

В дневные часы 24 сентября в Новороссийске произошла атака со стороны киевских властей: беспилотные летательные аппараты нанесли удары по центральной части города. В результате инцидента имеются жертвы. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По предварительным данным, погибли два человека. Ранее утром в Новороссийске вводился режим повышенной готовности из-за возможного применения беспилотных катеров. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Что случилось
В среду, 24 сентября, Новороссийск подвергся масштабной атаке с применением беспилотников, ответственность за которую в местных властях возложили на киевский режим. Об этом сообщил Вениамин Кондратьев. Удары были нанесены по центральной части города, вблизи гостиницы «Новороссийск», в период максимальной дневной активности. Все экстренные службы были переведены на усиленный режим работы, а информация о произошедшем поступает в оперативном порядке.
Погибшие и повреждения
По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще трое получили ранения. Повреждены пять жилых строений, среди которых имеются многоквартирные дома, а также здание гостиницы. Операция по отражению атаки продолжается.
Жителям Новороссийска рекомендуется сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и по возможности воздержаться от выхода из дома. Главе города Андрею Кравченко поручено обеспечить пострадавшим всю необходимую помощь.
Кроме того, из-за атаки ВСУ поврежден городской офис акционерного общества «КТК-Р», сообщили в пресс-службе компании. Два сотрудника организации получили ранения разной тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Деятельность административного офиса приостановлена, весь персонал эвакуирован. В здании, где расположен офис компании, имеются серьезно пострадавшие, не являющиеся работниками «КТК-Р».
Ограничения в аэропорту Геленджика
В аэропорту Геленджика установлены ограничения на выполнение взлетов и посадок самолетов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко. Меры приняты в целях гарантирования безопасности воздушного движения.
Катера в Черном море
Также в акватории Черного моря зафиксировано присутствие беспилотных катеров. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. Власти настоятельно рекомендуют жителям и посетителям округа воздержаться от пребывания в прибрежной зоне.
Атака на Крым
Помимо этого, утром 24 сентября российские системы противовоздушной обороны выявили и уничтожили 16 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Попытка атаки была пресечена в воздушном пространстве Белгородской области, над Республикой Крым, а также в районе акватории Черного моря.
