В Новороссийске объявили режим ЧС из-за атаки ВСУ

В результате атаки БПЛА есть погибшие и раненые, сообщил мэр города
В результате атаки БПЛА есть погибшие и раненые, сообщил мэр города
Украинские атаки по российским регионам

В Новороссийске объявлен режим ЧС. Произошло это после атаки беспилотников ВСУ на город. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.

«Все службы находятся в режиме функционирования „Чрезвычайная ситуация“ и задействованы на месте», — заявил Кравченко в своем telegram-канале. Также он отметил, что в результате атаки повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. По словам губернатора, в результате атаки есть погибшие и раненые, число которых не названо.

Также глава города рассказал о развернутом оперштабе, который координирует действия всех служб. После снятия угрозы всем пострадавшим будет оказана помощь, а также начнется работа для формирования плана аварийно-восстановительных работ, где есть повреждения.

Ранее сообщалось о масштабной атаке БПЛА на Новороссийск, в результате которой погибло, по предварительным данным, два человека. Отмечается, что удары были нанесены по центральной части города. Были повреждены пять жилых строений, включая многоквартирные дома.

