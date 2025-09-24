В Новороссийске объявили режим ЧС из-за атаки ВСУ

В Новороссийске объявлен режим ЧС. Произошло это после атаки беспилотников ВСУ на город. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.
«Все службы находятся в режиме функционирования „Чрезвычайная ситуация“ и задействованы на месте», — заявил Кравченко в своем telegram-канале. Также он отметил, что в результате атаки повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. По словам губернатора, в результате атаки есть погибшие и раненые, число которых не названо.
Также глава города рассказал о развернутом оперштабе, который координирует действия всех служб. После снятия угрозы всем пострадавшим будет оказана помощь, а также начнется работа для формирования плана аварийно-восстановительных работ, где есть повреждения.
Ранее сообщалось о масштабной атаке БПЛА на Новороссийск, в результате которой погибло, по предварительным данным, два человека. Отмечается, что удары были нанесены по центральной части города. Были повреждены пять жилых строений, включая многоквартирные дома.
