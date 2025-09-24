Политолог заявил о новом этапе развития конфликта на Украине

На Украине начинается новый этап военного конфликта с отменой ограничений на жесткие удары. Об этом сообщил российский политолог Алексей Чеснаков. По его словам, причиной изменений стало заявление президента США Дональда Трампа, который пожелал удачи обеим сторонам и отказался от посредничества в урегулировании ситуации.
«Открывается новый раунд военного противостояния… Жесткие удары на фоне попыток мирного урегулирования выглядели бы неуместно. Теперь таких ограничений нет», — написал эксперт в своем telegram-канале. По его мнению, отсутствие внешнего давления на стороны конфликта снимает сдерживающие факторы.
Политолог пояснил, что, по замыслу Трампа, после новой волны эскалации стороны могут прийти к выводу о бесперспективности дальнейшего военного противостояния. Тогда, как считает Чеснаков, США смогут вновь предложить себя в качестве посредника. Кроме того, эксперт предположил, что спецоперация может затянуться минимум на полгода: он ожидает проведения российскими войсками как зимней, так и летней кампании.
Ранее глава США Дональд Трамп заявил о глубоком разочаровании по поводу отсутствия продвижения в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам американского лидера, он ощущает личную ответственность за достижение прекращения боевых действий на украинской территории и выражает надежду на скорое развитие ситуации в позитивном ключе. Кроме того, Трамп сообщил о своих ожиданиях относительно скорого появления «благоприятных новостей», связанных с процессом мирного разрешения кризиса.
