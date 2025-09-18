Трамп выразил свое главное разочарование по Украине

Трамп выразил крайнюю степень разочарования из-за ситуации на Украине
Трамп расстроен ходом мирных переговоров по Украине
Трамп расстроен ходом мирных переговоров по Украине
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил крайнюю степень разочарования в связи с отсутствием прогресса в урегулировании украинского конфликта. Его слова передает пресс-служба Белого дома. 

«Очень разочарован тем фактом, что украинский конфликт по-прежнему не урегулирован», — заявил Трамп. Трансляцию его выступления ведет официальный аккаунт Белого дома в соцсети Х.

Он добавил, что считает себя обязанным добиться прекращения боевых действий на Украине и рассчитывает на скорые позитивные изменения в этой ситуации. Трамп также заявил о своих ожиданиях относительно «хороших новостей» в ближайшем будущем, касающихся мирного урегулирования.

