Съемки за границей, клиническая смерть и браки с актрисами: все о жизни Сергея Бондарчука

Сергей Бондарчук — великий режиссер и мастер эпического кино. Он автор таких киношедевров, как «Судьба человека», «Война и мир» и «Они сражались за Родину», а также обладатель множества призов Международных кинофестивалей, лауреат «Оскара». 25 сентября Сергею Бондарчуку могло исполниться 105 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Сергея Бондарчука
Сергей Бондарчук родился 25 сентября 1920 года в селе Белозерка. Его родители работали в колхозе. Через несколько лет они переехали в Ейск. Уже в школьные годы Сергей решил стать актером, из-за чего неоднократно ругался с отцом. В итоге он поступил в Ростовское Театральное Училище, но не окончил, так как началась Великая Отечественная война. Его призвали на фронт и демобилизовали только в январе 1946-го. Спустя два года Бондарчук окончил актерский факультет ВГИКа.
Карьера Сергея Бондарчука
Первые награды
Дебют Сергея Бондарчука на экране состоялся в 1948 году, когда он исполнил роль подпольщика-большевика Валько в киноленте «Молодая гвардия». Фильм был поставлен режиссером Сергеем Герасимовым по одноименному произведению Алексея Фадеева.
В 1952 году Бондарчук исполнил главную роль в художественном фильме «Тарас Шевченко», за которую был удостоен награды на Международном кинофестивале в Карловых Варах. После официального показа этой картины Сергею присвоили звание народного артиста СССР.
В 1959 году Сергей Бондарчук дебютировал в качестве режиссера, сняв картину «Судьба человека», в которой также исполнил главную роль. В создании фильма приняли участие такие актеры, как Георгий Милляр, Лев Борисов, Евгений Моргунов, Петр Савин, Зинаида Кириенко и ряд других актеров.
«Война и мир», клиническая смерть и «Оскар»
В период с 1965 по 1967 годы в жизни Сергея Бондарчука наступил один из наиболее напряженных и значимых этапов. Именно тогда он работал над созданием своего самого известного фильма — «Война и мир». В этой киноленте приняли участие ведущие актеры советского кинематографа, среди которых Вячеслав Тихонов, Людмила Савельева, Олег Табаков, Василий Лановой, Нонна Мордюкова, Олег Ефремов другие. Сам режиссер исполнил роль Пьера Безухова, а образ Элен воплотила Ирина Скобцева.
«Эта картина ему дорого обошлась. Он… умирал на ней. Внезапно остановили съемки и велели срочно готовить первую серию для фестиваля. Нужно было все срочно перезаписывать, озвучивать, писать музыку. У него даже остановилось сердце на несколько минут. Это была клиническая смерть», — вспоминала Скобцева в программе "Судьба Человека".
Сергей Бондарчук дважды сталкивался с клинической смертью. Первый эпизод произошел в июле 1964 года, когда у режиссера случился серьезный сердечный приступ, что привело к приостановке съемочного процесса до сентября того же года. В 1965 году у Бондарчука вновь возникла остановка сердца, продолжавшаяся несколько минут, и только благодаря своевременным действиям врачей ему удалось выжить.
15 апреля 1969 года фильм «Война и мир» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Этот фильм стал одним из самых масштабных и дорогостоящих в истории. Бюджет — 100 миллионов долларов по ценам 1967-го. Минобороны выделило для съемок целые воинские подразделения. Сформировали специальный кинематографический кавалерийский полк из 1,5 тысячи всадников.
В фильме использовали:
- 9 тысяч костюмов,
- 12 тысяч киверов
- 23 тонны взрывчатки
- 40 тысяч литров керосина,
- 15 тысяч ручных дымовых гранат,
- 1,5 тысячи снарядов.
Построили 50 декораций, восемь мостов, в том числе через Днепр. В съемках Бородинского сражения участвовали около 15 тысяч человек пехоты, полк кавалерии в 950 сабель, у каждого — костюм.
«Ватерлоо» и «Они сражались за Родину»
В период 1970–1980-х годов Сергей Федорович принял участие в съемках порядка двадцати художественных фильмов. За постановку картины «Они сражались за Родину» ему была присуждена Государственная премия РСФСР. Кроме того, он выступил режиссером совместного советско-итальянского проекта «Ватерлоо». Дино Де Лаурентис другого режиссера для своего мегапроекта «Ватерлоо» даже не рассматривал. На фильм был потрачен гигантский бюджет, и в нем снимались одни звезды. Однако на фоне «Войны и мира» эта картина смотрелась блекло и провалилась в прокате.
«Тихий дон»: фильм, который доснял сын
Еще в 1960-х годах Сергей Бондарчук вынашивал идею экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», однако приступить к реализации проекта удалось лишь в конце 1980-х. В 1990 году стартовали съемки фильма, который создавался в сотрудничестве между СССР, Италией и Великобританией. Тем не менее, работа над картиной завершилась скандалом: итальянские продюсеры сообщили об исчерпании бюджета и невозможности завершить монтаж «Тихого Дона».
В 1994 году Сергей Бондарчук умер. В 2005 году эти материалы удалось выкупить, после чего к монтажу приступил сын режиссера, Федор Бондарчук. В 2006 году зрители впервые познакомились с этой работой. Позже супруга Сергея Бондарчука Ирина Скобцева рассказывала, что это не единственная картина, которую хотел снять ее муж.
«Он почти два года готовился снимать „Тихий Дон“ для советского телевидения. Но время было смутное, и в результате этот телефильм не состоялся. Вообще у Бондарчука были проекты, над которыми он думал всю жизнь: „Тараса Бульбу“ он так и не снял... „Степь“ снять удалось, „Тихий Дон“ — тоже, но не в тех условиях, в которых хотелось бы», — передают слова Скобцевой «Известия».
Личная жизнь Сергея Бондарчука
Сергей Бондарчук был женат трижды. Его первой женой была Евгения Белоусова, с которой он учился вместе в Ростовском театральном училище. Их семейная жизнь оказалась недолгой: вскоре после заключения брака артист ушел на фронт, а вернувшись покинул Ростов и перебрался в столицу. Он поступил во ВГИК, где познакомился с Инной Макаровой. Актриса рассказывала, что Бондарчук был очень влюблен в нее и буквально носил на руках
«Наши педагоги — Сергей Герасимов и Тамара Макарова — говорили ему: „Береги Инну“. Бондарчук зимой закутывал меня в свое пальто и водил на учебу во ВГИК, боялся, что могу простудиться. Он очень мной дорожил. В 1950 году у нас родилась Наташа», — передает слова Макаровой «7 Дней».
Они прожили вместе 12 лет. Бондарчук познакомился с Ириной Скобцевой и ушел из семьи, но не сразу. «Мы познакомились за полтора года до „Отелло“ на троллейбусной остановке. А потом всю дорогу ехали в транспорте. Тогда у нас мозги и поехали. Мы в тот год виделись раза три. А уже потом вместе играли», — рассказала Скобцева в программе «Судьба человека».
Позже они снимались вместе с сцене венчания. Церемония прошла по-настоящему, по всем правилам. Выйдя из собора Сергей сказал Ирине, что теперь она от него не отвертится. Тогда у них завязались отношения, но ушел от Макаровой он только спустя четыре года, когда пошли слухи о романе.
«Однажды утром Сережа читал в постели вслух сценарий фильма „Судьба человека“, я собирала чемодан мне надо было уезжать в Ленинград на съемки фильма „Дорогой мой человек“. И вдруг выпалила, как будто это не я говорю: „Мы должны расстаться“. И упала на тахту. Мне кажется, что сознание потеряла. Открываю через какое-то время глаза и вижу Сергея. Он рыдал. Я уехала. В 1958 году мы развелись», — рассказывала Макарова. Спустя год Бондарчук и Скобцева поженились, через три года у пары родилась дочь Алена, а еще через пять лет — сын Федор.
Причина смерти Сергея Бондарчука
Режиссер Сергей Бондарчук умер в Москве 20 октября 1994 года в возрасте 74 лет. Причиной смерти кинозвезды стал скоротечный рак желудка. Врачи настаивали на срочной операции, но вместо нее он занимался съемками фильма «Тихий Дон». В итоге режиссер сгорел от болезни за два месяца. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. В 2007 году жители Ейска открыли памятник режиссеру. Расположен он рядом с кинотеатром имени Сергея Бондарчука.
Режиссерские работы Сергея Бондарчука:
- «Судьба человека» (1959);
- «Война и мир» (1965–1966) — четырехсерийная экранизация романа Льва Толстого;
- «Ватерлоо» (1970);
- «Они сражались за Родину» (1975);
- «Степь» (1977);
- «Красные колокола. Фильм 1. Мексика в огне» (1981);
- «Красные колокола. Фильм 2. Я видел рождение нового мира» (1982);
- «Борис Годунов» (1986);
- «Тихий Дон» (1992) (завершен после смерти режиссера).
