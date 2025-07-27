Звездные роли, два развода с Бондарчуком и любовь с профессором: как жила Инна Макарова

Инна Макарова — советская и российская киноактриса. Она известна благодаря своим работам в картинах «Высота», «Женитьба Бальзаминова», «Девчата», «Лермонтов», «Пушкин. Последняя дуэль» и другим. Актриса была женой режиссера Сергея Бондарчука, а после расставания встретила любовь всей своей жизни. 28 июля Инне Макаровой могло исполниться 97 лет. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Инны Макаровой
Инна Макарова родилась 28 июля 1928 года в городе Тайга Кемеровской области. Вскоре семья переехала в Новосибирск, где мать устроилась в ТЮЗ заведующей литературной частью, а отец — диктором. Впервые на сцену Инна вышла в школе, где посещала драмкружок и участвовала в спектаклях. Макаровой было 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. Вместе с труппой драмкружка она ездила по госпиталям, выступая перед ранеными, и уже тогда поняла, что хочет стать актрисой. В 1943 году Инна поступила в эвакуированный в Алма-Ату ВГИК.
"Когда началась война, я уже была артисткой художественной самодеятельности, и мы начали выступать в госпиталях перед ранеными. Уже не помню, кто меня надоумил поступать во ВГИК. Мама моя часто летала на фронт, в командировки, вот я в ее отсутствие и поехала поступать на артистку. Сегодня это даже немыслимо представить: страна охвачена войной, а на артистов продолжают учить", — рассказывала Макарова "Российской газете".
За годы обучения из ее курса из 50 человек выпустились только 13. Среди них, кроме Макаровой, также были Сергей Бондарчук, Клара Лучко, Людмила Шагалова, Евгений Моргунов.
Карьера Инны Макаровой
Инна Макарова выделялась своим артистическим талантом еще в годы обучения во ВГИКе. Режиссер Сергей Герасимов неоднократно говорил, что она была одной из его самых любимых студенток и пригласил сняться в фильме «Молодая гвардия». По словам режиссера, актрису отличали яркий темперамент, выразительная индивидуальность и мгновенная реакция на сцене.
Кандидатуру Макаровой на роль Любови Шевцовой поддержал и автор произведения Александр Фадеев. В 1949 году за работу в картине «Молодая гвардия» Инна Макарова была удостоена Сталинской премии первой степени. «Кружилась ли у меня голова, когда я в 22 года стала лауреатом Сталинской премии? Это не про меня, я — сибирячка! Я в семь лет с медведем в лесу тет-а-тет общалась. Поэтому я закаленная с детства была, совсем не рафинадный ребенок», — рассказывала Макарова «Российской газете».
В 1970-х годах Инна Макарова стала регулярно получать предложения о съемках, приняв участие в таких картинах, как «Сельский врач», «Возвращение Василия Бортникова» и «Дело Румянцева». Тем не менее, наибольшую известность актрисе принесла работа в фильме Александра Зархи «Высота».
В этой ленте Макарова исполнила главную женскую роль — Катю, сумев создать запоминающийся и выразительный образ. Инна Макарова развивалась как драматическая актриса, ей стали доверять более глубокие роли. Так она снялась в картинах «Женитьба Бальзаминова», «Девчата», «Преступление и наказание». В 90-е годы Макарова отошла от кинематографа стала больше заниматься концертной деятельностью. Всего актриса снялась 57 фильмах.
«Мне как-то в поздравительной телеграмме Владимир Путин написал: „Вы можете гордиться коллекцией своих ролей“. Наверное, их и правда получилась целая коллекция, но есть роли, которые особо дороги. Например, картина „Женщины“. Хотя режиссер был не очень опытный, но это был очень русский материал, снимали на Волге, роскошная натура», — рассказывала актриса.
Личная жизнь Инны Макаровой
Сергей Бондарчук
С Сергеем Бондарчуком Инна Макарова познакомилась на съемка фильма «Молодая гвардия». Тогда он только поступил на третий курс ВГИКа, вернувшись с фронта. В 1947 году молодые люди сыграли свадьбу. Первое время молодым негде было жить, и они снимали угол в подвале с крысами. Вскоре разрешился жилищный вопрос, супругам дали квартиру, и в семье родилась дочь Наталья. Они прожили в браке 12 лет и за это время дважды развелись.
Первый развод был фиктивный после появление внебрачного сына актера, которого родила Евгения Белоусова. Чтобы признать отцовство, по правилам того времени требовалось зарегистрировать отношения с матерью ребенка. Для этого Бондарчуку нужно было развестись с Макаровой. Позже они поженились снова, но не надолго.
Тогда Инна Макарова была на пике популярности, а Бондарчук получил звание народного артиста СССР. Влюбленных в него поклонниц было много. Инна никогда его не ревновала, но однажды узнала о его романе с актрисой Ириной Скобцевой. Когда Инна Макарова окончательно убедилась в его измене, она объявила о разводе.
«Расстались почему? Так сложились обстоятельства. И творчество. Оно оказалось важнее. Я снималась в Болгарии: частые отъезды, он — мужик, в полном смысле этого слова. А актрисы мимо мужика, режиссера, у которого жена в частых разъездах, стороной не пройдут… Я узнала о его плотских вольностях и в одну секунду приняла решение расстаться», – говорила актриса.
Она рассказала, что, узнав о ее желании развестись, Бондарчук рыдал. Однако решение Инны было окончательным. Они расстались, но на протяжении всей жизни, как признавалась сама артистка, между ними была нерушимая душевная связь.
«Трудное ли у меня было счастье с Бондарчуком? Нет, что вы! Наоборот. Наверное, трудно было бы, если бы я была взрослой. Я же была ребенком. Я его звала „папка“. А он относился ко мне, как к своей драгоценности. Помню, морозно было, Сергей меня в пальто свое закутает и на руках несет до трамвая. У меня не было с ним трудного счастья», — рассказывала артистка.
Михаил Перельман
В течение 12 лет Инна была полностью погружена в работу и не занималась личной жизнью. Однако незадолго до начала съемок в фильме «Девчата» актриса была срочно госпитализирована из-за острого приступа. В ходе обследования у Инны Макаровой выявили почечнокаменную болезнь.
Операцию провел выдающийся хирург — профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии медицинских наук Михаил Перельман. Благодаря его профессионализму жизнь актрисы была спасена. Спустя некоторое время Михаил Перельман сделал Инне предложение выйти за него замуж.
«Я стала искать хорошего врача по легочным заболеваниям. Мне посоветовали Михаила Перельмана. Так мы с Мишей и встретились, а потом поженились», — рассказала Инна Макарова «7 Дней».
Они прожили вместе 40 лет. Однако все это время хирург был женат на своей коллеге Татьяне. В этом союзе у Михаила Израилевича появились на свет двое сыновей. Для Инны Макаровой формальности не имели значения.
После смерти второго супруга Михаила в 2013 году, Инна Макарова начала тяжело болеть. Ее не стало 25 марта 2020 года. До последних дней она говорила, что все свои мысли посвящает только двум главным мужчинам в своей жизни.
Некоторые фильмы с участием Инны Макаровой
- «Молодая гвардия» — Любовь Шевцова;
- «Сельский врач» — Баранова;
- «Возвращение Василия Бортникова» — Фроська Блинова;
- «Дело Румянцева» — Нонна Снегирёва;
- «Димитровградцы» — Людмила Кузнецова;
- «Высота» — Катя;
- «Наш корреспондент» — Клаша Винокурова;
- «Девчата» — Надя Ерохина.
- «Звезда эпохи» — врач;
- «Капитанские дети» (телесериал) — Эмилия Павловна Гринёва;
- «Большая любовь» — Софья Михайловна;
- «Пушкин. Последняя дуэль» — Екатерина Загряжская;
- «Тайна Снежной Королевы» — Фея Времени.
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