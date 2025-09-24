Финалисты конкурса «Лидеры России» приступили к обучению

В Москве стартовала образовательная программа для финалистов конкурса «Лидеры России. Политика», инициированного по поручению главы России Владимира Путина. Открытие состоялось в Президентской академии, где с приветственным словом к участникам обратился первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко.
«Поздравляю вас с началом образовательной программы! У вас впереди интересный год — год открытий, интересных собеседников и наставников. У вас в качестве лекторов, педагогов, наставников будут все самые интересные российские руководители, крупные политики, ведущие эксперты, у которых точно есть чему поучиться. Сложные задачи сегодня берутся только командной работой», — отметил Сергей Кириенко, его слова опубликованы на сайте конкурса. Кириенко добавил, что главная цель образовательной программы — сформировать из финалистов сплоченную команду, способную решать масштабные задачи и усиливать позиции России.
На открытии также выступили первый зампредседателя Совфеда, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. Якушев обратил внимание на важность командной работы и созидательного лидерства для развития современной политики, а Комиссаров охарактеризовал программу как уникальный образовательный продукт, сочетающий теорию и практику, а также пожелал финалистам успехов в обучении.
Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков пожелал финалистам не терять связь с реальностью и всегда ориентироваться на запросы людей. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг напомнил об успехах первого сезона конкурса: тогда победители заняли руководящие должности на федеральном и региональном уровнях, в том числе стали сенаторами и депутатами.
Решение сделать обучение одним из этапов конкурса является правильным, заявил первый зампредседателя комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связям Александр Ющенко. По словам первого зампредседателя комитета по развитию Дальнего Востока и Африки, наставник конкурса Сергей Каргинов подчеркнул, что деятельность депутатов очень важна и ответственна, и выразил уверенность, что обучающая программа даст конкурсантам уверенность в своих силах и понимание депутатской работы.
Учебный курс рассчитан до апреля 2026 года и включает пять очных модулей. Программа разработана Высшей школой государственного управления Президентской академии и направлена на развитие необходимых для законотворческой деятельности знаний, навыков и мотивации у перспективных общественно-политических лидеров. В конкурсе, стартовавшем в ноябре 2024 года, приняли участие 16,8 тысячи человек из разных регионов страны. По итогам дистанционного и очного этапов весной 2025 года были выбраны 105 финалистов, которые теперь приступили к обучению.
Конкурс «Лидеры России. Политика» проводится уже во второй раз. В первом сезоне, прошедшем в 2020–2021 годах, победители и финалисты заняли значимые должности: двое стали сенаторами РФ, 18 — депутатами Государственной Думы VIII созыва, трое вошли в региональные законодательные собрания, двое — в городские думы, а еще 17 человек получили назначения в другие федеральные и региональные структуры.
