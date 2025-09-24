24 сентября 2025

CNN: Трамп пытается давить на Россию при помощи проукраинской риторики

Трамп высказал новую позицию в отношении проукраинского конфликта
Президент США Дональд Трамп пытается давить на Россию при помощи проукраинской риторики, изменив свою позицию по конфликту на Украине. Он призывает Москву к переговорам и заявляет о возможности возвращения Киевом всех утраченных территорий. Об этом сообщает зарубежный телеканал со ссылкой на американских чиновников.

 «Трамп пытается создать у Москвы ощущение неизбежности переговоров. Он показывает, что у Украины есть поддержка и возможность вернуть свои территории», — приводит CNN слова одного из американских чиновников.

Трамп сделал соответствующее заявление после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как пояснили собеседники телеканала, изменение риторики связано с разочарованием Трампа в российском лидере Владимире Путине и стремлением ускорить процесс заключения соглашения между Москвой и Киевом.

Телеканал отмечает, что пока не ясно, приведет ли новая позиция Трампа к возобновлению переговоров между сторонами. По информации CNN, ряд европейских дипломатов восприняли это заявление скорее как попытку дистанцироваться от участия США в конфликте, нежели как проявление солидарности с Украиной.

На заявления Трампа отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, несмотря на внешнее давление и санкции, российская экономика сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность. Песков связал перемену тона бывшего президента США с его встречей с Владимиром Зеленским.

Ранее переменчивая позиция Дональда Трампа по отношению к России вызывала обеспокоенность среди европейских дипломатов, которые отмечали, что ужесточение риторики экс-президента может быть неубедительным. После встречи с Владимиром Путиным на Аляске Трамп уже менял свою позицию по украинскому вопросу

