На начало осени уже пятая часть России оказалась под снегом

Снег накрыл уже 15–20% территории России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, снежным покровом покрыты северные районы Сибирского федерального округа, Таймыр, Туруханский край и северные территории Дальнего Востока.
На 15-20% территории страны уже лег снежный покров. Это северная половина Сибирского федерального округа, Таймыр, Туруханский край, и северная половина Дальнего Востока», — уточнил Вильфанд в беседе с ТАСС. Причем в отдельных регионах толщина снежного слоя достигает 20 сантиметров.
Причина раннего формирования снежного покрова — устойчивое похолодание в указанных регионах. Причем, по информации Гидрометцентра, до начала октября погодные условия не изменятся.
Ранее в сентябре первый снег уже выпал в Якутске, что привело к отмене междугородних автобусных рейсов и рекомендациям Госавтоинспекции соблюдать осторожность на дорогах. Синоптик Александр Шувалов также прогнозировал первый снег в Москве в октябре, сообщает «Ридус». По мнению директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимира Семенова, в ближайшие десять лет в России ожидается увеличение количества зимних осадков в целом, сообщает Pravda.ru.
