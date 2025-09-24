24 сентября 2025

В ХМАО спасатели четвертый месяц ищут девочку, утонувшую в реке

Спасатели продолжают поиски ребенка, которого унесло течением в Ханты-Мансийском районе
Спасатели продолжают поиски ребенка, которого унесло течением в Ханты-Мансийском районе

В Ханты-Мансийском районе продолжаются поиски девятилетней девочки, которую в июне унесло течением в районе протоки Ходовая. Спасатели обследовали дно реки, но до сих пор не нашли тело, сообщили URA.RU в «Центроспас-Югории».

«Спасателям поступило сообщение оказать содействие в повторных поисках тела девочки. Прибывшие специалисты обследовали два километра береговой линии вверх и вниз по течению от места утопления и около 35 тысяч квадратных метров дна методом траления, тело не обнаружено», — сообщили агентству спасатели.

Инцидент произошел в начале июня. Дети отдыхали около воды в районе протоки Ходовая неподалеку от садового общества «Кооператор». В какой-то момент одну из девочек унесло сильным течением. С тех пор на месте работают спасатели, полиция и волонтеры.

