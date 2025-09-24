Свердловчанка, похитившая девочку на улице, избежала колонии

Асбестовский горсуд Свердловской области отправил на принудительное лечение в психбольницу женщину, которая летом похитила шестилетнюю девочку с детской площадки. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Суд вынес постановление о применении к подсудимой принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Мера пресечения в виде содержания под стражей сохраняется до помещения в стационар», — сказали в инстанции.
Об инциденте стало известно 9 июня. Женщина увела ребенка в свою квартиру, где незаконно удерживала. Силовики заходили в жилище штурмом. После этого против нее возбудили дело, женщину поместили в СИЗО. Во время расследования выяснилось, что у женщины есть хроническое психическое расстройство.
