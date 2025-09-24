24 сентября 2025

Свердловчанка, похитившая девочку на улице, избежала колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП произошло в июне (архивное фото)
ЧП произошло в июне (архивное фото) Фото:

Асбестовский горсуд Свердловской области отправил на принудительное лечение в психбольницу женщину, которая летом похитила шестилетнюю девочку с детской площадки. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Суд вынес постановление о применении к подсудимой принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Мера пресечения в виде содержания под стражей сохраняется до помещения в стационар», — сказали в инстанции.

Об инциденте стало известно 9 июня. Женщина увела ребенка в свою квартиру, где незаконно удерживала. Силовики заходили в жилище штурмом. После этого против нее возбудили дело, женщину поместили в СИЗО. Во время расследования выяснилось, что у женщины есть хроническое психическое расстройство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Асбестовский горсуд Свердловской области отправил на принудительное лечение в психбольницу женщину, которая летом похитила шестилетнюю девочку с детской площадки. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. «Суд вынес постановление о применении к подсудимой принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Мера пресечения в виде содержания под стражей сохраняется до помещения в стационар», — сказали в инстанции. Об инциденте стало известно 9 июня. Женщина увела ребенка в свою квартиру, где незаконно удерживала. Силовики заходили в жилище штурмом. После этого против нее возбудили дело, женщину поместили в СИЗО. Во время расследования выяснилось, что у женщины есть хроническое психическое расстройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...