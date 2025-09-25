Завод экстренно эвакуировали из-за атаки БПЛА: карта ударов на 25 сентября

Средства ПВО уничтожили за ночь 55 беспилотников самолетного типа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали беспилотниками несколько регионов России
ВСУ атаковали беспилотниками несколько регионов России Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

ВСУ атаковали территорию России 55 беспилотниками. Они сбиты над пятью регионами. При этом Минобороны не раскрыло, сколько дронов было уничтожено в каждом конкретно.

Один из дронов упал на территорию предприятия в Краснодарском крае. Работников экстренно эвакуировали, а пожар, который возник, оперативно потушили. Карта ударов ВСУ на 25 сентября — в материале URA.RU. 

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Краснодарский край 

Обломки дрона нашли в Белореченском районе. Отмечается, что их обнаружили на территории одного из значимых предприятий. В целях обеспечения безопасности около 140 сотрудников организации были эвакуированы в специально оборудованное укрытие.

Падение обломков вызвало возгорание на площади порядка 50 квадратных метров, которое было оперативно ликвидировано силами экстренных служб. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте продолжают работу представители специальных и оперативных служб. Согласно сообщению Минобороны, над регионом сбили беспилотники. 

Где еще сбили беспилотники 

По данным Минобороны, дроны были уничтожены над территорией Ростовской области и Республики Крым. Также их ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей.  В течение ночи дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 55 украинских беспилотников самолетного типа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ атаковали территорию России 55 беспилотниками. Они сбиты над пятью регионами. При этом Минобороны не раскрыло, сколько дронов было уничтожено в каждом конкретно. Один из дронов упал на территорию предприятия в Краснодарском крае. Работников экстренно эвакуировали, а пожар, который возник, оперативно потушили. Карта ударов ВСУ на 25 сентября — в материале URA.RU.  Краснодарский край  Обломки дрона нашли в Белореченском районе. Отмечается, что их обнаружили на территории одного из значимых предприятий. В целях обеспечения безопасности около 140 сотрудников организации были эвакуированы в специально оборудованное укрытие. Падение обломков вызвало возгорание на площади порядка 50 квадратных метров, которое было оперативно ликвидировано силами экстренных служб. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте продолжают работу представители специальных и оперативных служб. Согласно сообщению Минобороны, над регионом сбили беспилотники.  Где еще сбили беспилотники  По данным Минобороны, дроны были уничтожены над территорией Ростовской области и Республики Крым. Также их ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей.  В течение ночи дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 55 украинских беспилотников самолетного типа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...