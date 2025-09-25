Завод экстренно эвакуировали из-за атаки БПЛА: карта ударов на 25 сентября

ВСУ атаковали территорию России 55 беспилотниками. Они сбиты над пятью регионами. При этом Минобороны не раскрыло, сколько дронов было уничтожено в каждом конкретно.
Один из дронов упал на территорию предприятия в Краснодарском крае. Работников экстренно эвакуировали, а пожар, который возник, оперативно потушили. Карта ударов ВСУ на 25 сентября — в материале URA.RU.
Краснодарский край
Обломки дрона нашли в Белореченском районе. Отмечается, что их обнаружили на территории одного из значимых предприятий. В целях обеспечения безопасности около 140 сотрудников организации были эвакуированы в специально оборудованное укрытие.
Падение обломков вызвало возгорание на площади порядка 50 квадратных метров, которое было оперативно ликвидировано силами экстренных служб. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте продолжают работу представители специальных и оперативных служб. Согласно сообщению Минобороны, над регионом сбили беспилотники.
Где еще сбили беспилотники
По данным Минобороны, дроны были уничтожены над территорией Ростовской области и Республики Крым. Также их ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей. В течение ночи дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 55 украинских беспилотников самолетного типа.
