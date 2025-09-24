Бывший пермский министр ЖКХ возглавил хозуправление в крупном вузе

Александр Фенев назначен временно исполняющим обязанности руководителя хозяйственного управления ПГНИУ. Соответствующая информация размещена на официальном сайте пермского вуза.
«Фенев вошел в управленческую команду университета более года назад, занимая должность советника ректора. Новый руководитель обладает значительным опытом в сфере управления. В числе его основных задач — координация работ по реконструкции двух зданий университетского кампуса, подготовка объектов к зимнему периоду, а также обеспечение комфортных условий для сотрудников и студентов в университетских корпусах», — уточнили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в пресс-службе ПГНИУ.
Профессиональная деятельность Александра Фенева в жилищно-коммунальной отрасли насчитывает 27 лет. В 1998 году по поручению городских властей он организовал и возглавил предприятие по эксплуатации объединенных котельных и тепловых сетей «Гортеплоэнерго».
Позднее он был назначен председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Перми, а затем стал руководителем управления ЖКХ городской администрации. С 2001 года Фенев занимал пост заместителя главы города по вопросам ЖКХ, транспорта и экологии. В дальнейшем он работал директором по развитию ООО «Уралэнергомонтаж».
В 2012 году Александр Фенев был назначен министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. В конце 2013 года он покинул эту должность в связи с реорганизацией ведомства и его присоединением к министерству строительства региона. После завершения государственной службы Фенев продолжил трудовую деятельность в коммерческих структурах.
