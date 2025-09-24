24 сентября 2025

Сайт Пермской оперы «упал» после начала продаж билетов на «Щелкунчика» (6+)

Сайт Пермского театра оперы и балета отключен
Сайт Пермского театра оперы и балета оказался недоступен сразу после начала продаж билетов на спектакли декабря и января. Традиционно зимой ажиотаж вызывают показы новогоднего балета «Щелкунчик» (6+).

«Сайт ненадолго закрыт на техническое обслуживание. Зайдите через минуту», — указано на портале театра.

Ранее URA.RU рассказывало, что в полдень 25 сентября Пермская опера открыла продажи на «Щелкунчика» (6+) и другие зимние спектакли. На главный новогодний балет цена билета достигает 18 тысяч рублей. Покупка доступна через сервис «Яндекс Афиша». 

