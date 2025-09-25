Российские международные резервы резко увеличились за неделю

Российские международные резервы всего за неделю увеличились более чем на 7 миллиардов долларов. Их сумма составляет 712,6 млрд. Об этом сообщили в Банке России.
«Международные резервы России на 19 сентября составили 712,6 млрд долларов», — указано в сообщении ЦБ. Его приводит «Интерфакс». Отмечается, что на 12 сентября они равнялись 705,1 млрд долларов. За неделю сумма увеличилась на 7,5 млрд.
Ранее поступала информация, что на 25 апреля объем международных активов достигал суммы в 677,8 млрд долларов. Она на 3,5 млрд рублей меньше, относительно недели до этого. Об этом также сообщал Банк России.
Международные резервы Российской Федерации состоят из ликвидных активов в иностранной валюте, которые находятся под управлением Центрального банка России и правительства. В состав резервов входят валютные активы, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде, а также монетарное золото.
