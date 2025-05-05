Международные резервы России за неделю упали на 3,5 млрд долларов

Объем международных резервов Российской Федерации на 25 апреля 2025 года достиг 677,8 млрд долларов, что на 3,5 млрд меньше по сравнению с показателем предыдущей недели. Свежие данные опубликовал Банк России.
«Международные резервы по состоянию на конец дня 25 апреля 2025 года составили 677,8 млрд долларов. Они сократились за неделю на 3,5 млрд долларов, или на 0,5%, главным образом из-за отрицательной переоценки», — пишет ТАСС со ссылкой на данные ЦБ.
Международные резервы Российской Федерации включают высоколиквидные активы в иностранной валюте, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства страны. В структуру резервов входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде, а также монетарное золото. Согласно данным на 18 апреля, совокупный объем международных резервов оценивался в 681,3 миллиарда долларов — рекордного значения.
В апреле 2025 года международные резервы России достигли пика — 658 млрд долларов. Предыдущий исторический максимум был достигнут в конце марта — 650 млрд долларов. При этом в начале месяца в связи с ожидаемым увеличением нефтегазовых доходов федерального бюджета Минфин принял решение сократить закупки валюты и золота.
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