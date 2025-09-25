Госдума одобрила в первом чтении переименование трех городов в Чечне

Государственной думой в первом чтении одобрен законопроект о переименовании трех городов Чеченской республики. Представил возможные названия депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в ходе пленарного заседания.
«Вашему вниманию предлагаются законопроекты о переименовании трех городов Чеченской Республики. Город Серноводское предлагается переименовать в город Серноводск, город Шелковская переименовать в город Терек, город Наурская — в город Невре», — поделися Саралиев. Ход заседания транслировался на сайте Госдумы. Отмечается, что был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что большая часть граждан поддерживают инициативу.
Ранее инициатива о переименовании городов Чеченской Республики вызвала резкую критику со стороны генерал-полковника Владимира Шаманова, который напомнил о казачьей истории этих населенных пунктов и выразил обеспокоенность стиранием исторического наследия. В то же время, в чеченском парламенте пояснили, что переименование связано с необходимостью отражения исторических и географических особенностей региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.