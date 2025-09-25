Госдума одобрила в первом чтении переименование трех городов в Чечне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Согласно опросу, большая часть граждан поддержали предложение о смене названий
Согласно опросу, большая часть граждан поддержали предложение о смене названий Фото:

Государственной думой в первом чтении одобрен законопроект о переименовании трех городов Чеченской республики. Представил возможные названия депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в ходе пленарного заседания.

«Вашему вниманию предлагаются законопроекты о переименовании трех городов Чеченской Республики. Город Серноводское предлагается переименовать в город Серноводск, город Шелковская переименовать в город Терек, город Наурская — в город Невре», — поделися Саралиев. Ход заседания транслировался на сайте Госдумы. Отмечается, что был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что большая часть граждан поддерживают инициативу.

Ранее инициатива о переименовании городов Чеченской Республики вызвала резкую критику со стороны генерал-полковника Владимира Шаманова, который напомнил о казачьей истории этих населенных пунктов и выразил обеспокоенность стиранием исторического наследия. В то же время, в чеченском парламенте пояснили, что переименование связано с необходимостью отражения исторических и географических особенностей региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственной думой в первом чтении одобрен законопроект о переименовании трех городов Чеченской республики. Представил возможные названия депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в ходе пленарного заседания. «Вашему вниманию предлагаются законопроекты о переименовании трех городов Чеченской Республики. Город Серноводское предлагается переименовать в город Серноводск, город Шелковская переименовать в город Терек, город Наурская — в город Невре», — поделися Саралиев. Ход заседания транслировался на сайте Госдумы. Отмечается, что был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что большая часть граждан поддерживают инициативу. Ранее инициатива о переименовании городов Чеченской Республики вызвала резкую критику со стороны генерал-полковника Владимира Шаманова, который напомнил о казачьей истории этих населенных пунктов и выразил обеспокоенность стиранием исторического наследия. В то же время, в чеченском парламенте пояснили, что переименование связано с необходимостью отражения исторических и географических особенностей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...