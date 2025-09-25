«Вы что творите»: генерал Шаманов возмутился в Госдуме переименованием в Чечне

Генерал Шаманов возмутился в Госдуме переименованием городов в Чечне
Шаманов был возмущен изменением исторических названий казачьих станиц
Шаманов был возмущен изменением исторических названий казачьих станиц

Генерал-полковник Владимир Шаманов резко осудил предложение парламента Чеченской Республики о переименовании городов Серноводское, Шелковская и Наурская, бывшими казачьими станицами. Об этом генерал высказался на заседании Госдумы.

«Мало того, что вначале русскоязычное население вышвырнули оттуда — теперь и название стираете. Это история нашего государства! Вы что творите? Я вас спрашиваю!», — заявил Шаманов, выступая на пленарном заседании.

Согласно материалам Госдумы, инициатива чеченского парламента объясняется необходимостью приведения топонимов в соответствие с историческими и географическими особенностями региона. Так, новое название Серноводск связано с наличием на территории серных источников и действующим курортом «Серноводск-Кавказский». Переименование Шелковской в Терек обосновано географическим положением города на левом берегу одноименной реки. Город Наурская планируют назвать Нерве, что в переводе с чеченского значит «север».

