Индекс промышленного производства в Пермском крае упал на 2,6%

Пермьстат: в регионе упало промышленное производство
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Индекс промышленного производства в Прикамье снизился
Индекс промышленного производства в Прикамье снизился Фото:

Промышленное производство в Пермском крае за последние восемь месяцев 2025 года снизилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наблюдается снижение объемов производства по всем отраслям. Об этом сообщает ПермьСтат.

«При сравнении периода январь-июль 2025 года наблюдается снижение объемов производства по всем отраслям. Наибольшее сокращение отмечено в добыче металлических руд (на 36%), производстве табачных изделий (на 64,5%), а также выпуске электрооборудования (на 38%)», — сказано на сайте Пермьстата.

Отмечается, что некоторые направления промышленности показали положительную динамику. Так, производство пищевых продуктов выросло на 3,4%, фармацевтических препаратов — на 21,5%, а выпуск мебели увеличился на 28,6%. Эти сферы частично компенсировали снижение в других отраслях. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Промышленное производство в Пермском крае за последние восемь месяцев 2025 года снизилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наблюдается снижение объемов производства по всем отраслям. Об этом сообщает ПермьСтат. «При сравнении периода январь-июль 2025 года наблюдается снижение объемов производства по всем отраслям. Наибольшее сокращение отмечено в добыче металлических руд (на 36%), производстве табачных изделий (на 64,5%), а также выпуске электрооборудования (на 38%)», — сказано на сайте Пермьстата. Отмечается, что некоторые направления промышленности показали положительную динамику. Так, производство пищевых продуктов выросло на 3,4%, фармацевтических препаратов — на 21,5%, а выпуск мебели увеличился на 28,6%. Эти сферы частично компенсировали снижение в других отраслях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...