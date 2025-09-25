Промышленное производство в Пермском крае за последние восемь месяцев 2025 года снизилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наблюдается снижение объемов производства по всем отраслям. Об этом сообщает ПермьСтат.
«При сравнении периода январь-июль 2025 года наблюдается снижение объемов производства по всем отраслям. Наибольшее сокращение отмечено в добыче металлических руд (на 36%), производстве табачных изделий (на 64,5%), а также выпуске электрооборудования (на 38%)», — сказано на сайте Пермьстата.
Отмечается, что некоторые направления промышленности показали положительную динамику. Так, производство пищевых продуктов выросло на 3,4%, фармацевтических препаратов — на 21,5%, а выпуск мебели увеличился на 28,6%. Эти сферы частично компенсировали снижение в других отраслях.
