25 сентября 2025

Богомаз: ВСУ нанесли удар по поселку в Брянской области, есть пострадавшие

ВСУ ударили «Градом» по Брянской области
ВСУ нанесли массированный удар из реактивных систем залпового огня «Град» по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали мирные жители, среди которых есть ребенок.

«Бесчеловечные преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО „Град“ по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок», — написал Богомаз в telegram-канале.

Ранее аналогичные обстрелы со стороны ВСУ фиксировались и в других приграничных регионах России. Так, в результате ракетного удара по Белгороду пострадали пятеро мирных жителей, среди которых были мужчины и женщина с осколочными травмами. Власти регулярно сообщают о подобных атаках на гражданскую инфраструктуру и населенные пункты.

