Мурал появился в микрорайоне Восточный
Новый мурал в Новом Уренгое
В микрорайоне Восточный Нового Уренгоя (ЯНАО) на фасаде одного из домов появился масштабный мурал, посвященный волейбольному клубу «Факел Ямал». О создании уличного арт-объекта сообщили в администрации города. По данным мэрии, композиция занимает стену высотой 30 метров.
«В микрорайоне Восточный появился мурал, посвященный нашему волейбольному клубу. На стене высотою 30 метров изображены моменты матчей и эмоции болельщиков», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Ключевой элемент композиции — строки фирменной кричалки. Ее автором стал ярый поклонник «Факела» Александр Яровой.
