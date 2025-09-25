25 сентября 2025

В ЯНАО появился мурал, посвященный волейбольному клубу «Факел Ямал». Фото

В Новом Уренгое появился мурал высотой 30 метров в поддержку волебольного клуба
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мурал появился в микрорайоне Восточный
Мурал появился в микрорайоне Восточный Фото:
Новый мурал в Новом Уренгое
Новый мурал в Новом Уренгое
Фото:

В микрорайоне Восточный Нового Уренгоя (ЯНАО) на фасаде одного из домов появился масштабный мурал, посвященный волейбольному клубу «Факел Ямал». О создании уличного арт-объекта сообщили в администрации города. По данным мэрии, композиция занимает стену высотой 30 метров.

«В микрорайоне Восточный появился мурал, посвященный нашему волейбольному клубу. На стене высотою 30 метров изображены моменты матчей и эмоции болельщиков», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Ключевой элемент композиции — строки фирменной кричалки. Ее автором стал ярый поклонник «Факела» Александр Яровой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне Восточный Нового Уренгоя (ЯНАО) на фасаде одного из домов появился масштабный мурал, посвященный волейбольному клубу «Факел Ямал». О создании уличного арт-объекта сообщили в администрации города. По данным мэрии, композиция занимает стену высотой 30 метров. «В микрорайоне Восточный появился мурал, посвященный нашему волейбольному клубу. На стене высотою 30 метров изображены моменты матчей и эмоции болельщиков», — сообщили в telegram-канале мэрии. Ключевой элемент композиции — строки фирменной кричалки. Ее автором стал ярый поклонник «Факела» Александр Яровой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...