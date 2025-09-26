В России предложили сделать бесплатной услугу оценки при покупке жилья

В Госдуме предложили сделать бесплатной услугу оценки жилья для семей, которые приобретают его на средства материнского капитала. Сейчас в некоторых регионах за такую экспертизу граждане вынуждены платить до 40 тысяч рублей, что является для многих непосильными тратами. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«То есть, несмотря на все рекомендации федеральных властей и установленный порядок, сегодня регионы и муниципалитеты вводят свои правила, которые, к сожалению, очень сильно усложняют жизнь семей. Поэтому мы хотим поправить эту ситуацию, и совместно с Минстроем и Минтрудом принять ряд мер», — пояснила «Известиям» Разворотнева.
Законопроект с предложением освободить от платной экспертизы жилья подготовили депутаты фракции «Единая Россия». Согласно инициативе, оценка не потребуется, если приобретаемый дом построен менее пяти лет назад. Эта мера стала ответом на многочисленные обращения граждан после принятия в 2024 году закона об обязательной экспертизе пригодности жилья, покупаемого за маткапитал. Целью того закона была борьба с мошенничеством, однако на практике в 26 регионах это привело к дополнительным расходам для семей.
Кроме того, депутаты предлагают не требовать оценку при покупке недвижимости через ипотеку или в домах, построенных с использованием эскроу-счетов, так как банки уже проводят необходимые проверки. Ситуацией также обеспокоены в Российской гильдии риелторов, где отмечают затягивание сделок и отсутствие четких регламентов на местах.
Ранее в России уже принимались меры по защите покупателей недвижимости, в том числе с использованием маткапитала: в 2024 году был введен закон об обязательной экспертизе пригодности жилья для борьбы с мошенничеством, а с 1 сентября 2025 года в ЕГРН начали указывать сведения о лицах с правом проживания в приобретаемой квартире.
